Alessio La Padula amante di Ilary Blasi?/ Fabrizio Corona lancia la bomba, lui replica “Non rompere il caz*o”

Alessio La Padula è l’amante di Ilary Blasi? Corona lancia il sospetto

L’intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere ha avuto una lunga serie di conseguenze. Una di queste è stata l’attivarsi di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, poco prima che il suo profilo Istragram sparisse, aveva iniziato a postare immagini e allusioni su Totti e Ilary, dicendosi pronto a raccontare retroscena inediti della coppia e delle motivazioni della loro rottura. Così, dopo aver pubblicato le immagini di una presunta amante di Francesco, Corona ha pubblicato una foto del ballerino Alessio La Padula, alludendo che fosse lui il presunto amante della Blasi.

Vedendo una sua foto sui social di Corona e per di più associato ancora una volta a Ilary Blasi e al ruolo di amante, Alessio La Padula ha deciso di rompere il silenzio e, vistosamente infastidito, ha replicato in prima persona a Corona con un video che sta facendo il giro del web.

Alessio La Padula replica a Fabrizio Corona: “Trovati un lavoro!”

Nel video che lo vede in auto dal lato del passeggero, il ballerino di Amici replica così all’ex re dei paparazzi: “Fabrizio Corona, perché a 50 anni fai anche queste cose? Perché non vai a lavorare come la gente umile tipo me? Perché tanto il tuo momento up è finito, rassegnati.” E conclude furioso: “Trovati un lavoro e non rompere il ca*** alla gente che non c’entra niente con le tue cose da bimbimin***a”. Al momento non è arrivata replica da Corona, il cui profilo Instagram, nel momento in cui scriviamo, risulta ancora disattivato. Non resta che attendere gli sviluppi di questa già delicata vicenda che potrebbero arrivare subito al ritorno di Corona su Instagram.

