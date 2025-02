E’ tornato a dominare la scena in tv con la nuova stagione di Imma Tataranni, oggi Alessio Lapice – ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo – si è però lasciato andare non solo ad anticipazioni sulla fiction ma anche ad una simpatica rivelazione a tinte rosa. La conduttrice, partendo dalla trama della serie tv, non si è lasciata sfuggire la possibilità di incalzare l’attore a proposito della sua vita sentimentale. C’è una fidanzata nel cuore di Alessio Lapice? A dispetto della riservatezza che lo ha sempre contraddistinto, questa volta nel salotto di Rai Uno si è lasciato sfuggire un indizio piuttosto chiaro a proposito del suo stato sentimentale.

“Se ho una fidanzata o mi piace qualcuna? Sì, e lei corrisponde…”, risponde così Alessio Lapice alla curiosità di Caterina Balivo a proposito del suo stato sentimentale, per sua stessa ammissione, anche in maniera piuttosto diretta. Prima ancora che la conduttrice chiedesse ulteriori dettagli è stato ancora l’attore stesso a spiegare: “Vorrei davvero raccontarvi tante altre cose ma penso sia troppo presto, siamo ancora all’inizio”.

Alessio Lapice a La Volta Buona: “Ho una fidanzata ma mia mamma non la conosce ancora…”

Nessun riferimento all’identità della fidanzata di Alessio Lapice ma, stando a quanto raccontato a La Volta Buona, si tratterebbe di una liaison ancora agli albori. “Diciamo che stiamo ancora girando, siamo sul set”. A questo punto Caterina Balivo lo incalza: “Ah, ma quindi è una tua collega?”. L’attore a questo punto chiarisce come le sue parole fossero piuttosto una metafora per sottolineare quanto, come anticipato, la relazione sia solo alle battute iniziali: “Mamma ancora non la conosce…”. Chiude con sorrisi importanti Alessio Lapice, segno di una felicità che spesso caratterizza le liaison soprattutto nelle sue fasi iniziali. Chissà che presto non arrivino anche ulteriori dettagli, che tanto incuriosiscono gli appassionati di gossip e cronaca rosa, sull’identità della fortunata.