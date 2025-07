Al termine del falò di confronto a Temptation Island 2025, Alessio ha lasciato la fidanzata Sonia e sui social Stefania Orlando l'ha asfaltato.

L’avventura nel villaggio di Temptation Island 2025 di Alessio e Sonia si è conclusa con una rottura. Dopo il primo falò di confronto chiesto da lei e rifiutato da lui; dopo il falò chiesto da Alessio e rifiutato da Sonia, i due si sono finalmente ritrovati davanti a Filippo Bisciglia per confrontarsi su quanto accaduto. Sonia, tuttavia, è rimasta profondamente delusa dalle parole del fidanzato. “Vado via da solo. Mi dispiace, ma non mi hai permesso di finire il mio percorso”, ha spiegato Alessio scatenando la reazione di Sonia che non ha nascosto tutta la sua amarezza.

“Questa per me è una delusione immensa, le sue parole sono state come un’operazione senza anestesia. Ha detto agli altri ragazzi che non sa se mi ama e non sa nemmeno se mi ha mai amata. Per me sono cose gravissime ed è per questo che ho chiesto il falò anticipato. A me sembra che lui non abbia un cuore. Lui è stato malvagio e meschino, mi ha dato una sofferenza enorme. Io sono allibita, pensavo che mi sarei trovata davanti un uomo pentito. Mi ero precipitata qui, perché nonostante le sue brutte parole, speravo in un tuo cambiamento“, le parole di Sonia.

Le parole di Stefania Orlando su Alessio di Temptation Island 2025

Di fronte all’atteggiamento di Alessio che non si è scusato con Sonia ma l’ha accusata di non avergli permesso di concludere il percorso nel villaggio, Sonia ha tirato fuori tutta la sua rabbia. “Tu sei arrabbiato con me perché non ti ho consentito di proseguire la tua permanenza nel programma. Dicendomi “se mi facevi finire il percorso forse avrei capito qualcosa” mi stai ricattando. Tu non mi hai amato davvero! Io merito un uomo che è sicuro dei suoi sentimenti nei miei confronti. Cosa avrei fatto io? Speravo di vederlo meno arrabbiato, ma i miei sentimenti non possono sparire in pochi giorni“.

Il falò tra Alessio e Sonia ha provocato diverse reazioni sui social, compresa quella di Stefania Orlando che, su X, ha asfaltato l’avvocato 39enne. “Alessio meglio perderti che trovarti“, ha scritto la showgirl.