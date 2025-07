Alessio Loparco, reduce dalla rottura con Sonia Mattalia a Temptation Island 2025, aspira al trono di Uomini e Donne?

Due falò di confronto non sono bastati per recuperare i cocci di una relazione infranta contro il muro delle tentazioni; Sonia Mattalia e Alessio Loparco prendono strade diverse dopo Temptation Island 2025 e i fan si interrogano su quale sia il destino della coppia a oggi, dopo quanto visto appunto nel reality condotto da Filippo Bisciglia. Mentre si rincorrono rumor, indiscrezioni e retroscena sul possibile prosieguo della liaison dopo la rottura in diretta tv, all’orecchio di Deianira Marzano sarebbero arrivate voci insistenti su Alessio Loparco e tutt’altro che riferite ad un ritorno di fiamma con Sonia Mattalia.

Sonia B e Simone hanno finto a Temptation Island 2025? Indiscrezione choc/ "Lei sapeva già di essere incinta"

Alessio Loparco tronista a Uomini e Donne? Una possibilità che già a leggerla appare come utopia e che si tramuta in mera fantascienza stando a quanto affermato da Deianira Marzano sui social. L’esperta di gossip ha ricevuto una segnalazione – postata sui social – a proposito del fidanzato – forse ormai da considerare ex – di Sonia Mattalia con riferimento a una nuova avventura televisiva dopo Temptation Island 2025.

Simone e Sonia B aspettano un figlio dopo Temptation Island/ "Vogliamo questo bambino, l'ho perdonato"

Alessio Loparco e le presunte certezze sul trono di Uomini e Donne: per l’ex di Sonia Mattalia arriva la doccia fredda!

“Deia, sono del paese di Alessio e sta dicendo a tutti quanti che lui a settembre andrà sul trono”, questa la segnalazione arrivata a Deianira Marzano a proposito con Loparco che dopo Temptation Island 2025 si direbbe convinto di avere già il posto assicurato in qualità di tronista a Uomini e Donne. Non la pensa così l’esperta di gossip che stronca sul nascere le voci e, laddove fosse davvero una sua convinzione, anche lo stesso Alessio Loparco.

“Assolutamente no”, afferma Deianira Marzano sui social: “Proprio come la storia della gravidanza che è stato lui stesso a far girare in paese”. Perentorio il parere dell’esperta di gossip che archivia immediatamente la pratica su Alessio Loparco tronista a Uomini e Donne dopo l’avventura a Temptation Island 2025.

Valentina e Antonio si sposano dopo Temptation Island 2025: "Abbiamo la data"/ Lei: "Ho tatuato il suo nome"