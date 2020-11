Alessio Madeddu, da 4 Ristoranti al carcere/ Aggredisce i carabinieri dopo incidente

Curiosa vicenda con protagonista Alessio Madeddu, famoso per essere stato uno dei ristoratori sardi ad aver partecipato ad una puntata della trasmissione di Borghese “4 Ristoranti”. Il gestore di cui sopra è stato arrestato dai carabinieri dopo che lo stesso ha tentato di investirli con una ruspa. Il fatto è raccontato dal quotidiano Il Mattino che fornisce numerosi dettagli sulla vicenda: dopo essere uscito fuoristrada, Alessio Madeddu si è opposto agli accertamenti etilometrici da parte della forze dell’ordine, per poi aggredire una pattuglia. In seguito, il 51enne originario di Cagliari ma residente a Teulada è stato arrestato e portato presso il carcere di Uta. Non è la prima volta che il ristoratore viene invischiato in qualche fatto non proprio ortodosso, visto che è conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti denunce legate al mondo della droga, ma dopo questo arresto dovrà rispondere dei reati di tentato omicidio, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

ALESSIO MADEDDU NEI GUAI: LA RICOSTRUZIONE DEGLI EVENTI

L’episodio è avvenuto poco dopo le ore 20:00, lungo la strada provinciale 71 di Teulada. Mentre stavano effettuando dei controlli, i carabinieri hanno incontrato appunto Alessio Madeddu che camminava da solo al centro della carreggiata; fermato, il ristoratore ha spiegato ai militari di essere finito fuori strada con il proprio Ducato perchè accecato dai fari di un’altra auto che proveniva dal senso opposto. I carabinieri si sono subito insospettiti, in quanto il racconto di Alessio Madeddu non sembrava compatibile con la scena dell’incidente, e soprattutto, le sue condizioni psicofisiche non erano impeccabili. A quel punto le forze dell’ordine hanno chiesto all’uomo di sottoporsi ai test per scoprire la presenza di droghe o di alcol nel sangue, ma lo stesso si è rifiutato ed è scattato il ritiro della patente; l’episodio è stato la scintilla che ha fatto traboccare il vaso visto che dopo aver minacciato i carabinieri, Madeddu si è allontanato per poi tornare pochi minuti dopo a bordo di un’escavatrice, capovolgendo l’auto dei militari e tentando poi di investirli. In seguito è scattato l’arresto.



