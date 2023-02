Alessio Maestrelli, chi è il fratello di Andrea/ “Quando papà Maurizio è morto aveva 8 anni e…”

Chi è Alessio, il fratello di Andrea Maestrelli: sorpresa in arrivo al GF Vip?

Sorpresa in arrivo al Grande Fratello Vip 2023 per Andrea Maestrelli. Nel corso della puntata del 13 febbraio il gieffino riceverà quella che Alfonso Signorini ha definito “una dolce sorpresa” che potrebbe essere l’arrivo nella Casa di suo fratello Alessio. I due hanno cinque anni di differenza e sono legatissimi, come dimostrato i scatti da entrambi mostrati sul proprio profilo Instagram.

Maurizio Maestrelli, chi è il padre di Andrea Maestrelli morto a 48 anni/ Il ricordo…

Andrea e Alessio sono stati d’altronde ulteriormente uniti dallo stesso dramma vissuto molti anni fa: la morte del padre Maurizio Maestrelli. È stato proprio Andrea a raccontarne nella Casa del GF Vip durante una chiacchierata con Antonino che, come lui, ha perso anni fa il suo papà.

Alessio e Andrea Maestrelli, il dramma della morte di papà Maurizio

Durante quella confidenza Andrea Maestrelli non solo ha ricordato il grande dolore di quei momenti drammatici, ma anche la reazione di suo fratello Alessio: “Il momento peggiore è stato quando è venuto a mancare mio padre. Non è stata la perdita in sé, avevo gli affetti vicino, avevo 13 anni. – ha esordito, spiegando poi – A me dispiaceva che io tornavo a casa, mio fratello aveva 8 anni. Lui non capiva la situazione. Mia mamma stava lì ed io non potevo mettermi a piangere con mia mamma per una perdita quando già lei stava male. Io ero così a 13 anni, ma sono dovuto diventare così da un giorno all’altro.”

Giaele De Donà, due di picche da Andrea Maestrelli: "Non mi considera"/ Lui: "Qua per darle affetto, ma..."

Andrea e Alessio sono inseparabili e legati non solo da un grande affetto ma anche dall’amore per lo stesso sport: il calcio. Una passione che nasce dal nonno Tommaso Maestrelli, che è stato un celebre allenatore della Lazio ed è scomparso 45 anni fa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessio Maestrelli (@maestrelli_alessio)

LEGGI ANCHE:

Luca Pellegrini, aereo per Andrea Maestrelli al GF VIP/ "Guarda i colori del cielo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA