Alessio Masci, chi è e carriera del mago e illusionista/ Oltre 3000 spettacoli svolti in teatri e non solo

Alessio Masci, chi è il mago e prestigiatore dagli oltre 3000 spettacoli realizzati

Alessio Masci è un noto mago, prestigiatore, illusionista e visual performer e sarà ospite oggi pomeriggio nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1. Come si legge nella biografia del suo sito Internet, è nato a Roma e si è formato artisticamente studiando magia prima nella scuola del Club Magico Italiano e poi alla Silvan Magic Academy. Negli anni ha studiato anche danza alla Scuola del Teatro dell’Opera di Roma e recitazione all’Accademia d’Arte Drammatica Pietro Sharoff.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 MAGGIO 2024/ Diego e Jessica, lite in studio

La carriera di Alessio Masci è ricca di grandi successi, condita da oltre 3000 spettacoli realizzati dal 1992 ad oggi in teatri, convention, hotel, parchi divertimento, ristoranti, casinò, villaggi turistici, night club, discoteche e piazze. In questi spettacoli ha miscelato le principali caratteristiche del suo estro artistico, che l’ha formato negli anni come prestigiatore, attore e visual performer: inoltre, è esperto di manipolazione e di magia di scena, e nei suoi spettacoli miscela l’abilità tecnica al teatro e al mimo, per dar luogo ad una fantastica esperienza magica.

Cesara Buonamici raddoppia: conduzione Pomeriggio 5 e opinionista Grande Fratello?/ Spodesta Myrta Merlino

Alessio Masci e la carriera: i premi ricevuti e i lavori al cinema e in tv

Alessio Masci, nel corso della sua carriera, ha lavorato per numerose aziende ed ha anche ottenuto qualche importante riconoscimento. Nel 1994, per esempio, ha preparato un numero di manipolazione con il quale l’anno successivo ha vinto il terzo premio al Congresso nazionale del Club Magico Italiano e, nel 1999, il Trofeo Arsenio. Inoltre nel 2013 ha fondato, insieme a Francesca Bellucci, la WonderArt Entertainment, con la quale produce molti spettacoli a livello internazionale e organizza spettacoli per eventi importanti.

Patrizio Rispo: "Raffaella di Un posto al sole è parte di me"/ "La scena più faticosa da girare..."

Alessio Masci ha anche lavorato al cinema e in televisione: sul grande schermo ha realizzato numerose produzioni, mentre sul piccolo schermo è comparso in programmi tv quali Telethon, Striscia la Notizia, Odeon, Zona 11, TG3, Studio Aperto, Canale 10, Studio 100 e Teleambiente. Inoltre, a livello internazionale, è apparso in celebri trasmissioni su CBS USA e Australia e NKH Giappone.











© RIPRODUZIONE RISERVATA