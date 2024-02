ALESSIO ORANO, FEDERICO FACCHINETTI, FABRICE KERHERVÉ, EX ORNELLA MUTI/ “Con chi ho un ottimo rapporto…”

Tra Alessio Orano, Fabrice Kerhervé e Federico Facchinetti, Ornella Muti a Verissimo parla dell’ultimo, sottolineando il fatto che dopo la separazione hanno mantenuto un bel rapporto. “Lo amo tanto, abbiamo un bel rapporto. Abbiamo avuto un matrimonio lungo, poi per vari motivi è finita. Gli sono grata dei miei figli. È molto divertente, quando sono a Roma mi aiuta e mi coccola. Abbiamo cercato di tenere un bel rapporto e lo abbiamo”. Per un periodo ha sognato di invecchiare con lui, ma appunto la loro lunga storia d’amore è finita. “Ritorno? Sono abbastanza chiusa, ma mi fa piacere stare con lui”.

Riguardo la sua vita sentimentale, Ornella Muti racconta: “Non so se ho voglia di una nuova relazione, devo capirlo prima. Se ho sbagliato in alcuni rapporti è perché volevo cercare cose che non c’erano, e che vedevo solo io. Devo essere cauta, perché io mi faccio dei film. Sono una sognatrice”. (agg. di Silvana Palazzo)

Il passato di Ornella Muti e il primo matrimonio con l’attore Alessio Orano

Ornella Muti, icona del cinema italiano, sarà ospite a Verissimo, domenica 11 febbraio, per parlare della sua carriera ma anche dei suoi grandi amori! Ornella Muti ha 68 anni ma la sua bellezza è rimasta intatta; negli anni l’attrice si è sposata due volte, è diventata madre ma ha avuto anche numerosi flirt.

Quando aveva solamente 19 anni, Ornella Muti ha avuto una relazione con il produttore cinematografico José Luis Bermúdez de Castro Acaso, all’epoca già sposato; questa relazione è stata a lungo tenuta segreta e in quegli stessi anni l’attrice ha dato alla luce la sua prima figlia: Naike. La primogenita dell’attrice ha a lungo pensato che José potesse essere suo padre ma la Muti non ha mai rivelato nulla in merito, perché il padre di sua figlia non voleva avere bambini e in principio le chiese di abortire. Dopo quegli anni difficili, Ornella Muti riscoprì l’amore con il suo primo marito: l’attore Alessio Orano, sposato nel 1975 dopo un colpo di fulmine avvenuto sul set di uno dei più celebri film dell’attrice: “La moglie più bella”. Il matrimonio tra la Muti e Orano si concluse nel 1981 e 7 anni dopo l’attrice sposò un altro uomo.

Le storie d’amore più importanti di Ornella Muti: Federico Facchinetti e Fabrice Kerhervé

Sette anni dopo il primo divorzio, Ornella Muti sposa Federico Facchinetti, colui che per anni crederà essere “il vero amore”. Dalla solida storia tra Facchinetti e la Muti, nascono due figli: Carolina e Andrea, poi nel 1996 i due decidono di divorziare, ma Federico rimarrà per anni nel cuore dell’attrice, anche per essere stato un padre perfetto non solo nei confronti dei suoi due figli biologici, ma anche nei confronti di Naike, primogenita dell’attrice.

Dopo il secondo matrimonio, Ornella Muti ha avuto numerosi flirt, tra cui quello con il celebre cantante Adriano Celentano, di cui aveva raccontato: “È stata l’unica infedeltà della mia vita” e quello con il chirurgo estetico Stefano Piccolo, un uomo più giovane di lei di 8 anni a cui era molto legata. L’ultima, ma non meno importante, storia d’amore dell’attrice, è stata quella con Fabrice Kerhervé, business man di origini francesi, una relazione che dopo 12 anni si è conclusa nel 2020 ma che forse nel cuore dell’attrice non ha mai avuto fine. Ornella Muti infatti, in merito al suo ultimo ex, aveva dichiarato: “Io non faccio che pensare a lui e so che non m’innamorerò di un altro. Ci amavamo tanto, ma ci vedevamo poco”.

