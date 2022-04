Alessio Orro, arrestato stalker pallavolista di Monza/ Pedinamenti, messaggi e offese

Un uomo è stato arrestato con l’accusa di stalking per aver perseguitato la 23enne pallavolista Alessia Orro, militante in Serie A. Lo stalker è un 55enne originario di Novara, come riferisce l’edizione online di TgCom24.it, ed è stato bloccato stato dai carabinieri nelle scorse ore. A fermarlo sono stati di preciso i militari della compagnia di Villasanta, nota località in provincia di Monza e Brianza, dopo che lo stesso era stato visto pedinare, per l’ennesima volta, la pallavolista, residente proprio in zona. “È stato doloroso – ha commentato Alessa Orro attraverso le sue pagine social – riaprire una vecchia ferita, ma sono estremamente felice che tutto questo per ora sia finito”.

La ragazza della Pro Victoria Monza si stava recando presso il palazzetto dello sport “Arena di Monza” per i consueti allenamenti, quando ha appunto avvistato il suo stalker. L’uomo si trovava nel parcheggio dello stesso edificio, e a quel punto, dopo la segnalazione, sono intervenuti i carabinieri che hanno messo le manette all’uomo. Lo stalker era già finito agli arresti domiciliari nel 2019 sempre con le stesse accuse e sempre nei confronti della 23enne pallavolista.

ALESSIA ORRO, MESSAGGIO SUI SOCIAL: “CONDIVIDO CON VOI…”

L’uomo non aveva però desistito nonostante la misura di restrizione a suo carico, e aveva quindi ripreso a seguire la giovane pallavolista, e anche ad inviarle dei messaggi sui social, arrivando fino a toni offensivi e insulti dopo che la stessa gli aveva bloccato gli account. Il 55enne, una volta fermato, è stato trasferito nel carcere monzese su disposizione della Procura di Monza, in attesa poi dell’udienza di convalida. Alessia Orro ha aggiunto sui social.

“Mi sento in dovere come atleta e personaggio pubblico di condividere con voi quello che ormai piano piano sta uscendo ovunque. Vorrei dare l’esempio non solo dentro il campo, ma anche e soprattutto fuori, aiutare tutte le persone che hanno o stanno passando questo momento difficile come è successo a me in passato e in questo ultimo periodo. Ragazzi e ragazze non abbiate paura di denunciare la violenza”.

