Alessio Orsinger, il marito di Pierluigi Diaco/ Come è nato il loro amore

Pierluigi Diaco non ha mai nascosto di essere omosessuale, ma più volte in passato non ha nascosto di essere in disaccordo con chi strumentalizza la situazione che si trovano a vivere i gay. Tempo fa in Tv lui era infatti arrivato a negare di esserlo, ma con un chiaro scopo: “Mi piacerebbe che la domanda che mi venisse posta è ‘Sei innamorato?’. Io risponderei: ‘Sì, di Alessio, questo è un modo civile di porre la domanda.

VALERIA FABRIZI E GIORDANO FILIPPO, BALLANDO CON LE STELLE/ “Andrò in depressione…”

Il giornalista è infatti felice da tempo al fianco di un collega che il popolo televisivo conosce bene: Alessio Orsingher. I due si sono sposati nel 2017, ma non amano apparire nelle occasioni ufficiali, se non sporadicamente.

Pierluigi Diaco e l’amore con il marito Alessio Orsingher

Ormai da tempo Pierluigi Diaco ha fatto coming out, pur non ritenendolo necessario proprio perché è sempre stato dell’idea che conti parlare dei propri sentimenti e non della persona verso cui sono rivolti. Nel suo caso il grande amore è nato per un collega, Alessio Orsingher, conosciuto proprio per motivi di lavoro. I due si sono sposati nel 2017.

Cristina Rivetti, Ginevra, Pietro Shapiro, ex moglie e figli Shel/ Il loro rapporto

A fare da “Cupido” è stata una persona a cui entrambi sono legati a livello professionale: Maurizio Costanzo. Orsingher è diventato giornalista professionista nel 2011, per poi trasferirsi a Roma l’anno successivo e iniziare a lavorare come inviato alle trasmissioni condotte da Michele Santoro. Pur senza particolari proclami, i due sono felicissimi e hanno un sogno nel cuore: avere un figlio.

LEGGI ANCHE:

Antonello Venditti/ La rivelazione shock: "Ho pensato al suicidio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA