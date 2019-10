Alessio Orsingher, marito di Pierluigi Diaco/ Il loro matrimonio prevede già un infiltrato…

Non ci sono dubbi sul fatto che Alessio Orsingher sia il grande amore di Pierluigi Diaco, anche se il loro matrimonio prevede già un infiltrato: il cagnolino Ugo. Chi crede di poter andare a caccia di foto piccanti su conduttore e compagno di vita, magari facilitati dalla forte presenza online di entrambi, rimarrà a bocca asciutta. Nessuno scatto privato spunta dai profili dei due giornalisti. Da quello di Orsingher però si può intuire molto della sua personalità. Dall’amore per la natura fino a quello per l’arte, senza dimenticare i classici film in bianco e nero. Una delle ultime condivisioni riguarda Porta un bacione a Firenze del ’55, diretto da Camillo Mastrocinque e con protagonisti Alberto Farnese e Milly Vitale. A ben guardare in realtà si tratta di una vera e propria rubrica virtuale che Alessio sfrutta per intrattenere i suoi followers e parlare anche un po’ di se stesso. Le grandi coppie del cinema tra l’altro sono le sue preferite, come dimostra un frame di Paul Newman e Anna Maria Pierangeli, immortalati in un bacio nel film di Robert Wise, dal titolo Lassù qualcuno mi ama. Un gran romanticone, insomma.

Alessio Orsingher, Diaco: “Da quando ho incontrato lui e nella mia vita è entrato Ugo, il mio cuore ha un altro modo di battere”

Alessio Orsingher rappresenta tutto il nucleo familiare di Pierluigi Diaco: con nove anni di distanza, i due sono riusciti a far brillare il loro amore con un matrimonio. Anche se il giornalista di Io e te non ama definirla una famiglia, un termine giudicato troppo forte da diverse persone. “Da quando ho incontrato Alessio e nella mia vita è entrato Ugo, il mio cuore ha un altro modo di battere”, ha detto a Vieni da me alcune settimane fa, lanciandosi in una commovente dedica romantica verso Orsingher. “A me farebbe molto piacere poter adottare un bambino”, ha detto invece a Non disturbare, parlando del fatto che il piccolo Ugo, un bassotto bricconcello, ha dato alla coppia la possibilità di credere di poter fare qualcosa per qualcun altro. Orsingher invece ha preferito non esporsi e anche se è riconosciuto anche come autore di Tagatà, sono fin troppo rari i suoi interventi pubblici. Sappiamo però che ha ottenuto una laurea in Scienze Giuridiche presso l’Università di Pisa e che le sue nozze con Diaco sono state celebrate da Maurizio Costanzo. Un mentore per il conduttore e testimone della nascita del loro grande amore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA