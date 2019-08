ALESSIO ORSINGHER, MARITO PIERLUIGI DIACO/ Coruzzi: “Conoscerlo gli ha fatto bene”

Alessio Orsingher è uno dei giornalisti più amati del piccolo schermo

Alessio Orsingher è nato il 19 febbraio 1986 a Massa, lavora a Tagadà dove ha conquistato il pubblico grazie alla sua professionalità. Il nome di Alessio è salito alla ribalta dopo l’unione civile con Pierluigi Diaco, noto conduttore protagonista di questa stagione tv con il programma Io e te. Alessio è sempre stato un grande appassionato di sport. Da giovane ha giocato a pallavolo, e in campo ha ottenuto grandi soddisfazioni. Nello stesso periodo si è diplomato e poi laureato in Scienze giuridiche presso l’Università di Pisa. Insieme all’hobby della pallavolo, ha coltivato quello per il giornalismo, facendone una vera e propria professione. Prima, però, ha conseguito il Master in Giornalismo “Walter Tobagi” a Milano. In seguito si è affermato in qualità di volto televisivo, prendendo parte alla trasmissione di La 7 Tagadà. La sua relazione con Diaco è stata resa nota nel 2017.

Alessio Orsingher e il rapporto con il marito Pierluigi Diaco

Raramente Alessio Orsingher e Pierluigi Diaco si sono esposti. Riservati per natura, hanno preferito mantenere per sé quella parte della loro vita, almeno fino a quando hanno deciso di unirsi civilmente. In un’intervista recente, i due hanno dichiarato che il loro rapporto va avanti ormai da qualche anno. Alessio e Pierluigi si sono incontrati a una festa nel 2015. Di loro non si sa molto, se non che nel 2017 hanno deciso di rendere valida la loro unione davanti alla legge. E’ stato Mauro Coruzzi a sbilanciarsi per loro, nella sua rubrica su Dipiùtv: “Pierluigi si rivela un ottimo conversatore: pare proprio che gli abbia fatto bene il matrimonio con il giornalista Alessio Orsingher, al quale proprio Diaco ha fatto una plateale dichiarazione d’amore alla fine di giugno durante una puntata di Io e te“. Secondo Coruzzi, infatti, il modo che Pierluigi ha di relazionarsi con gli ospiti sarebbe migliorato, da quando ha conosciuto Alessio.

