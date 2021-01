Alessio Orsingher, marito Pierluigi Diaco/ Dal colpo di fulmine al matrimonio

Alessio Orsingher è il marito di Pierluigi Diaco: dall’incontro alla nascita di un grandissimo amore fino alla decisione del matrimonio. Una storia d’amore importante quella nata fra i due giornalisti che si sono piaciuti sin dal primo istante. Un vero e proprio colpo di fulmine quello scattato fra Alessio e Pierluigi che dal 2017 sono diventati marito e marito. Un matrimonio di cui Pierluigi Diaco ha parlato in diverse occasioni come quando, ospite di Domenica In da Mara Venier, parlando proprio del suo amore ha precisato: “non credo che la sessualità sia una patente di identità, penso sia un dettaglio della personalità di ognuno di noi. Per me è stato molto difficile poter vivere alla luce del sole questo sentimento”.

Non solo, il giornalista soffermandosi proprio sull’incontro e la storia d’amore con Orsingher ha confessato: “in Alessio ho trovato un complice, un ragazzo buono e per bene. La sua generosità mi ha contagiato, ho capito che nella vita l’amore si misura nella capacità di non starsi davanti ma di lato, al fianco. Spero di poter stringere la mano di Alessio fino alla fine”.

Chi è Alessio Orsingher, il marito di Pierluigi Diaco

Ma chi è Alessio Orsingher, il marito di Pierluigi Diaco? Classe 1986, Alessio è nato il 19 febbraio a Massa, Toscana. Lavora come giornalista ed è tra i volti noti di La7 e del programma Tagadà. Dopo aver conseguito una Laurea in Scienze Giuridiche, Orsingher si è anche specializzato conseguendo anche un master. La scrittura è sempre stata la sua più grande passione sin da giovanissimo, anche se in passato si è fatto apprezzare anche come giocatore di pallavolo. A differenze del compagno, Alessio è molto discreto e riservato e preferisce mantenersi ben lontano dai riflettori dello spettacolo. Tra le sue esperienze come giornalista professionista ricordiamo il ruolo di inviato in tre programmi di successi condotti da Michele Santoro su La7: “Servizio pubblico”, “Servizio pubblico Più” e “Announo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA