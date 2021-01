Alessio Orsingher, marito Pierluigi Diaco/ “È la persona migliore che conosca”

Alessio Orsingher è il marito di Pierluigi Diaco. I due giornalisti si sono fidanzati nel 2015 ma hanno tenuto nascosta la loro relazione fino a pochi mesi prima del matrimonio. A celebrare l’unione civile, l’8 novembre 2017, è stato il collega e amico storico di Diaco, Maurizio Costanzo. Fra le testimoni c’era anche Irene Ghergo.

In una recente chiacchierata con Mara Venier a Domenica In, Pierluigi Diaco ha parlato del marito Alessio, volto noto della trasmissione di La7 “Tagadà”: “Alessio è la persona migliore che conosca, per me è un complice, amico, amante, mi critica tantissimo: io sono un po’ cazzaro, ma sono quello più serioso, lui è quello che ride di più. Di Alessio ho capito che lui era la persona giusta con cui costruire una vita, fatta di stima e affetto reciproco”. A Mara Venier ha anche confessato di aver sofferto per come è stata trattata in passato la sua omosessualità dai media: “C’è stato un momento in cui ai giornalisti interessava solo quella parte di me”.

Alessio Orsingher, il giornalista marito di Pierluigi Diaco

In una puntata del suo programma “Io e te”, Pierluigi Diaco aveva parlato di Alessio Orsingher con l’ospite Pino Strabioli: “Fino a cinque anni fa, ascoltavo la solitudine e mi piaceva, poi ho incontrato Alessio e la mia vita è diventata una vita piena d’amore. Preferisco condividerla la vita. Sto meno bene da solo perché preferisco stare con lui”. In un’intervista rilasciata lo scorso anno a “Tv, Sorrisi e canzoni”, Pierluigi Diaco ha confessato che gli piacerebbe diventare padre: “Da qualche tempo avverto con forza il sentimento della paternità, di una dimensione genitoriale che, non potendo conseguire naturalmente, cerco di vivere con i miei nipoti e con i figli degli amici. Sicuramente mi piacerebbe avere un figlio”, aggiungendo di non essere favorevole alla maternità surrogata.

“So che questo potrà accadere solo quando in Italia ci sarà una legge sulle adozioni che prescinda dal genere sessuale. Però si tratta di processi culturali che hanno bisogno di tempo, l’unico modo per ottenerli è non forzarli”, ha concluso Draco.



