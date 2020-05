Alessio Orsingher, marito Pierluigi Diaco/ Il conduttore: “Generosità che contagia”

Pubblicità

Alessio Orsingher è molto di più di un marito per Pierluigi Diaco. Il conduttore ha già parlato più volte del suo rapporto con il compagno di vita, un legame forte e solido. “In Alessio ho trovato un complice, un ragazzo buono e per bene”, ha raccontato tempo fa a Domenica In, “La sua generosità mi ha contagiato, ho capito che nella vita l’amore si misura nella capacità di non starsi davanti ma di lato, al fianco. Spero di poter stringere la mano di Alessio fino alla fine”. Orsingher, giornalista di La7, ha dato la possibilità a Diaco di fare ‘pace’ con i sentimenti, che in passato aveva maltrattato. “Non credo che la sessualità sia una patente d’identità”, ha dichiarato, “penso sia un dettaglio della personalità di ognuno di noi. Per me è stato molto difficile poter vivere alla luce del sole questo sentimento”. Oggi, 31 maggio 2020, Pierluigi Diaco sarà di nuovo ospite di Domenica In e potrebbe parlare ancora della sua vita con il marito. Qualche tempo fa, il giornalista ha rivelato anche che la loro coppia è alla ricerca di un’adozione. Vorrebbero poter allargare la famiglia e diventare genitori. Intanto in questi giorni Alessio si è diviso fra scatti di Roma, con le acque limpide e le strade deserte e qualche fotografia che lo ritrae personalmente. “Outfit da assembramento”, scrive pubblicando un primo piano in giacca e papillon. Clicca qui per guardare la foto di Alessio Orsingher.

Pubblicità

Alessio Orsingher, marito Pierluigi Diaco: nel cuore anche Ugo

Alessio Orsingher è l’amore della vita di Pierluigi Diaco. A lui il giornalista e conduttore deve tutto. “Da quando Alessio è entrato nella mia vita ed è arrivato anche Ugo, il mio cuore ha un altro modo di battere”, ha rivelato Diaco in passato a Mara Venier. Il presentatore ha trovato nel suo programma Io e te la possibilità di sottolineare ancora il loro amore. “Devo la mia serenità a questo programma che in realtà non si chiama Io e te, neanche Io e voi, ma si chiama Io e Alessio”, ha detto tempo fa a Vieni da me, “alla cosa a cui tengo di più, che è il mio nucleo familiare. Mi rendo conto che per alcuni chiamare famiglia due persone dello stesso sesso è un po’ forte, forse avete anche ragione, forse no, non sta a me stabilirlo, io non credo che esistano delle differenze“. Le critiche verso la coppia infatti non sono mai mancate e Diaco non vuole di certo essere un maestro di vita per gli altri e quali sentimenti provare. “Voglio condividere con voi la canzone del cuore mio, di Alessio e di Ugo”, ha detto poi prima che venisse fatta ascoltare Chiama Piano di Pierangelo Bertoli e Fabio Concato.

Foto, outfit da assembramento

Visualizza questo post su Instagram Outfit da assembramento. #capellicorti #primavera2020 Un post condiviso da Alessio Orsingher (@alessio_orsingher) in data: 29 Mag 2020 alle ore 9:02 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA