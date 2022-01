Alessio Orsingher, marito Pierluigi Diaco/ “In lui ho trovato un complice e anche…”

Torna questo pomeriggio l’appuntamento con “Domenica In” e, mentre pian piano vengono rivelate sorprese e ospiti del prossimo Festival di Sanremo, in programma ai primi di febbraio, l’occasione è ghiotta per ripercorrere la storia della kermesse canora e dei suoi protagonisti. Così nel salotto tv di zia Mara Venier non solo ci saranno le voci inimitabili di Bobby Solo e Ivana Spagna ma anche Flavio Insinna e Pierluigi Diaco che parleranno dei retroscena del palcoscenico del Teatro Ariston e di come usi e costumi siano cambiati nel corso del tempo. Ma cosa sappiamo del 41enne giornalista e conduttore televisivo capitolino, unito civilmente da qualche anno al collega Alessio Orsingher?

Classe 1986 e originario di Massa, Alessio Orsingher è diventato il compagno di vita di Pierluigi Diaco dal 5 novembre 2017 per delle nozze che videro anche Irene Ghergo, autrice tv, fare da testimone al giornalista romano e con addirittura Maurizio Costanzo presente alla cerimonia. Dopo la laurea in Scienze Giuridiche, Orsingher si iscrisse alla Scuola di Giornalismo “Walter Tobagi” di Milano, dando il via a una carriera di successo: da lì, dopo essere diventato giornalista professionista, aveva cominciato a lavorare per diversi programmi de La7 fino a diventare un volto noto grazie a “Tagadà” con Tiziana Panella, rappresentando non solo la sua spalla in studio ma sostituendola varie volte in caso di assenza.

ALESSIO ORSINGHER, MARITO DI PIERLUIGI DIACO: “E’ LA MIA VITA, IN LUI HO TROVATO UN…”

“A lui devo tutto” ha rivelato una volta Pierluigi Diaco durante una ospitata a “Io e te”, raccontando in lacrime quando sia stato importante per lui aver conosciuto l’attuale compagno. “Lui è l’amore della mia vita” aveva aggiunto, parlando di Orsingher come di un “nucleo famigliare” e questo nonostante siano due persone dello stesso sesso e ancora senza figli (anche se i due hanno ammesso di sognare in futuro di poter diventare genitori coronando la loro massima aspirazione. Insomma, una dichiarazione d’amore con tutti i crismi arrivati durante una puntata in cui Diaco aveva deciso di dire pubblicamente alcune cose che sentiva da tempo.

“Ciò che so è che da quando ho incontrato Alessio e nella mia vita è entrato Ugo (il loro bassotto, NdR) il mio cuore ha un altro modo di battere…” aveva aggiunto Diaco a proposito del suo Alessio, echeggiando un po’ quanto rivelato durante un’altra intervista concessa tempo prima dallo stesso giornalista 42enne secondo il quale ogni esperienza vissuta in questi anni con Orsingher aiuterebbe a “fortificare il nostro sentimento, dato che a lui devo la vita, gli devo tutto” aveva aggiunto, prima di concludere ammettendo che “in lui ho trovato un complice e la sua generosità alla fine mi ha contagiato”.



