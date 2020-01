Alessio Orsingher, marito Pierluigi Diaco/ “L’amore della mia vita, gli devo tutto”

PIERLUIGI DIACO SUL MARITO ALESSIO ORSINGHER

Pierluigi Diaco parla anche del marito Alessio Orsingher a “La Vita in Diretta”. Il celebre conduttore si è soffermato sull’episodio del settembre scorso, quando è scoppiato in lacrime durante una puntata di “Io e te”. «Ho sentito la necessità nell’ultima puntata di Io e te di dedicare il mio lavoro ad Alessio, che è l’amore della mia vita». Dopo aver parlato al suo pubblico, il 42enne aveva voluto destinare una dedica a cuore aperto all’uomo che era riuscito a stravolgere la sua vita, Alessio Orsingher. «È il mio nucleo familiare. Mi rendo conto che per alcuni, chiamare famiglia due persone dello stesso sesso è un po’ forte. Forse avete anche ragione, forse no. Non sta a me stabilirlo. Quello che so è che da quando ho incontrato Alessio e nella mia vita è entrato Ugo, il mio cuore ha un altro modo di battere», aveva detto su Alessio Orsingher. Durante l’intervista rilasciata a Raiuno ha raccontato come hanno trascorso le festività, pur senza sbilanciarsi: «Sono appena tornato da un viaggio con lui». A tal proposito oggi ha anche aggiunto: «Ogni esperienza con lui fortifica il nostro sentimento, gli devo la vita, gli devo tutto». Una dichiarazione d’amore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA