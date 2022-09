Alessio Orsingher, marito Pierluigi Diaco: uniti dal 2017/ Anche lui è giornalista

Alessio Orsingher è il marito di Pierluigi Diaco: i due hanno celebrato la loro unione civile nel 2017 dopo due anni di fidanzamento. Il loro amore è stato vissuto sotto la luce dei riflettori, tanto che si sono conosciuti proprio nel mondo della televisione, essendo entrambi giornalisti e conduttori. A far da Cupido in occasione del loro primo incontro fu Maurizio Costanzo, che li invitò ad una puntata del Maurizio Costanzo Show. È proprio per questo motivo che ad officiare il matrimonio è stato proprio lui.

Nonostante la notorietà, comunque, la coppia ha sempre cercato di mantenere una certa privacy. A parlare dell’unione in pubblico in questi anni è stato per lo più Pierluigi Diaco. “Ad Alessio Orsingher devo tutto. Lui è l’amore della mia vita. In lui ho trovato un complice e la sua generosità alla fine mi ha contagiato”, ha detto durante una puntata di Io e Te. Inoltre, i due hanno manifestato la volontà di avere un figlio. “Qualora la legge un giorno permettesse l’adozione a me farebbe molto piacere avere un bambino”. Intanto, nell’attesa, si godono il loro bassotto Ugo.

Chi è Alessio Orsingher, marito Pierluigi Diaco

Alessio Orsingher però non è soltanto il marito di Pierluigi Diaco. Anche lui, come abbiamo sottolineato, è un giornalista e conduttore televisivo. È laureato in Scienze giuridiche all’Università di Pisa e ha frequentato la Scuola di giornalismo Walter Tobagi/IFG dell’Università Statale di Milano. Nel 2005 ha iniziato a collaborare con una televisione privata toscana, TeleRiviera, e con il quotidiano Il Tirreno.

Nel 2010 approda al network economico-finanziario Class CNBC, dove resta per due anni, lavorando anche per l’altra televisione del gruppo, ClassTv: è autore del talk show preserale Punto e a Capo e tra i conduttori della rassegna stampa mattutina Primo Tempo News. A ottobre 2012 si trasferisce a Roma per fare l’inviato in tre programmi di Michele Santoro trasmessi da LA7, dove resta per tre anni. Nel 2015 passa alla neonata trasmissione pomeridiana Tagadà.

