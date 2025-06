Alessio Pecorelli volta pagina dopo Uomini e Donne?

Nell’ultima stagione di Uomini e Donne, tra i tronisti, c’è stato anche Alessio Pecorelli che, dopo un’ottima partenza, ha abbandonato il trono dopo una segnalazione in cui era in discoteca in compagnia di una ragazza. Una segnalazione portata a conoscenza della redazione di Uomini e Donne con Maria De Filippi che, dopo aver raccontato il fatto, ha salutato il tronista. Dopo l’addio a Uomini e Donne, Alessio è tornato alla sua vita allontanandosi dai riflettori. Oggi, a distanza di tempo, Alessio è tornato alla ribalta per una segnalazione secondo cui avrebbe ritrovato l’amore.

Uomini e Donne, ritorno di fiamma per Gloria e Guido di Uomini e Donne?/ Spunta retroscena: "Si sentono"

All’epoca della segnalazione, Alessio era stato pizzicato in compagnia di una ragazza bionda, ma oggi, l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe una fidanzata che non sarebbe la ragazza bionda della segnalazione.

Alessio Pecorelli: chi sarebbe la presunta fidanzata

Ina una recente storia Instagram, Alessio Pecorelli ha condiviso una foto in dolce compagnia accompagnata dalla canzone Quando di Pino Daniele e la frase “Perché ho sete, ho sete ancora”. Inoltre, a confermare la storia ci sarebbe il repost di un video che mostra l’ex tronista alla guida di una moto.

Gianni Sperti è di nuovo single?/ Duro sfogo su Instagram: "Ho lasciato quel treno. Periodo peggiore"

La donna che avrebbe conquistato il cuore dell’ex tronista di Uomini e Donne si chiama Virginia Colozzi, appassionata di tatuaggi e animali al punto da definirsi mamma di Dior, il suo cane. Sui rispettivi profili Instagram, non c’è ancora alcuna foto di coppia, ma tra i due sembrerebbe essere nato un flirt. Dopo la fine della sua avventura sul trono di Uomini e Donne conclusa senza una scelta, Alessio avrebbe nuovamente ritrovato l’amore.