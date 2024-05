Alessio Perinelli, chi è il giovane attore di Paolo in Mancino Naturale/ Da Scuola Calcio freestyle alla tv

Mancino Naturale fiction Rai1, chi è Alessio Perinelli attore di Paolo: “Scelto per le sue doti da calciatore”

Questa sera, martedì 29 maggio 2024, si Rai1 andrà in onda il film Mancino Naturale, uscito nelle sale nel 2022. La trama è ispirata dalla storia vera di Paolo ‘Pablito’ Rossi ma che vuole raccontare anche tante altre piccole storie simili di giovani talenti nel calcio e delle loro famiglie che vanno incontro a tanti sacrifici pur di realizzarli. C’è un cast d’eccezione composto da Claudia Gerini, Massimo Ranieri e Katia Ricciarelli e poi c’è il giovanissimo attore protagonista, Alessio Perinelli che ha una storia molto particolare che merita di essere raccontata.

Innanzitutto chi è Alessio Perinelli, attore che impersona Paolo in Mancino Naturale? In realtà non è un giovane attore in erba, è più esatto dire che un talento emergente nel calcio ‘prestato’ alla macchina da presa. E tutto inizia nel 2018 quando Dario Piantedosi, responsabile del settore calcio freestyle di OPES, viene contattato dalla produzione del film per poter fare alcuni provini coi suoi tesserati. Dopo centinaia di provino viene scelto l’allora 12enne Alessio, un freestyler mancino. Dario Piantedosi su di lui ha confessato: “Dal momento dei provini Alessio ha lavorato giorno e notte, senza fermarsi mai per 3 mesi intensi, tra allenamenti di freestyle, sessioni di calcio e tutoring di recitazione.”

Alessio Perinelli, dai campi di calcio al cinema: chi è il protagonista di Mancino Naturale

Sono poche le informazioni su chi è Alessio Perinelli, interprete di Paolo in Mancino Naturale. Classe 2008, oggi ha 16 anni mentre durante la registrazione del film aveva solo 12 anni. Romano per girare il film si è dovuto trasferire a Vicenza. Le informazioni su di lui sono poche ma il responsabile del settore Calcio Freestyle di OPES, Dario Piantedosi, su di lui ha rivelato: “Per me è un onore ed un orgoglio che uno dei nostri ragazzi, Alessio Perinelli, sia stato scelto tanto per le sue doti da calciatore freestyler quanto per il suo talento nel rappresentare il bambino che c’è in tutti noi, che sogna di giocare in nazionale e chissà un giorno vincere il mondiale.”

Nel dettaglio, la trama di Mancino Naturale racconta attorno alla storia di una famiglia, in modo particolare di una mamma, Isabella (interpretata da Claudia Gerini), che è costretta a fare di tutto per assicurare al figlio Paolo (Alessio Perinelli) un futuro da calciatore, figlio tra l’altro chiamato così in onore di Paolo Rossi. La donna è vedova da tre anni e pronta a qualsiasi sacrificio per assicurare al figlio di inseguire il suo sogno.











