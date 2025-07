Alessio fa una scenata a Temptation Island 2025 e il web si scaglia contro di lui: "Che ridicolo, perché vuole rimanere nel programma!"

La prima puntata di Temptation Island 2025 ci ha regalato non pochi colpi di scena, a partire dalla richiesta del falò di confronto immediato da parte di Sonia B. al fidanzato Alessio.

Una vera e propria doccia gelata per il fidanzato, che è letteralmente scoppiato in lacrime, non tanto per la possibile rottura con la fidanzata quanto per il pensiero di dover chiudere la sua avventura così presto. “Io questo programma me lo sono studiato nel cervello, lo seguo da una vita e me lo sono conquistato!”, urla a gran voce Alessio ai compagni.

Motivo per il quale decide di non accettare il falò di confronto, ma quando Filippo Bisciglia torna e gli fa presente che lei sarebbe andata via anche senza lui, Alessio è ancora più disperato: scappa in spiaggia, lancia lettini, piange a dirotto, solo per la voglia di continuare la sua avventura con i compagni.

Alessio nel mirino del web dopo la scenata a Temptation Island 2025: “Ometto, ridicolo!”

Una scena al limite dell’assurdo, commentata con parole di scherno dal popolo del web che ha definito ‘eccessivo’ e ‘ridicolo’. “Questo sta piangendo non perché potrebbe essere lasciato dalla fidanzata ma perché non vuole andarsene dal villaggio”, ha fatto notare un utente del web. C’è chi si è scagliato ancor più duramente, scrivendo: “Ma che se piange? Ma forse le parole che hai detto e che magari le hanno aperto gli occhi?? Che figura di m****a!”; o ancora: “Mamma santa. Che ometti! Ma sono davvero ridicoli.

Un mago chi seleziona sta gente vergognosa!”. Qualcuno l’ha infine accusato di essere disperato solo perché impaurito dal perdere tutto: “ah ‘per me è finita’ non per la storia, ma per i soldi… zizzinella is over!”.