Alessio Pili Stella comincia la stagione di Uomini e Donne baciando Francesca, una nuova dama del parterre del trono over.

Alessio Pili Stella è ufficialmente tornato nel parterre del trono over di Uomini e Donne che ha frequentato anche nella scorsa stagione dopo la fine della relazione con Claudia Lenti. Se nella scorsa edizione ha provato ad aprire un nuovo capitolo della sua vita sentimentale frequentando diverse dame come Francesca Cruciani e Valentina Vitale che, poi, hanno lasciato il programma rispettivamente con Giovanni Siciliano ed Emanuele Longallo, quest’anno, Alessio ha cominciato la stagione provando a conoscere una nuova dama del parterre del trono over.

Rosanna Siino e Federico Mastrostefano, prima uscita a Uomini e Donne/ Lui bloccato nel baciarla

Come ogni anno, infatti, in trasmissione sono tornati alcuni ex protagonisti ma sono arrivati anche nuovi cavalieri e nuove dame e proprio una di quest’ultime ha colpito Alessio che ha così deciso di tuffarsi in una nuova conoscenza che, per il momento, pare stia andando nel migliore dei modi.

Chi è Francesca, la dama che ha baciato Alessio Pili Stella

Come svelano le anticipazioni della registrazione dell’1 settembre 2025 pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, Alessio Pili Stella è uscito con Francesca e l’appuntamento è andato talmente bene da essersi concluso con un bacio. Della nuova dama che, per il momento, ha conquistato le attenzioni del cavaliere, non ci sono informazioni. Non si sa, infatti, se sia reduce dalla fine di una storia importante o se sia single da diversi anni.

Lite tra Rosanna e Alessio a Uomini e Donne: Maria De Filippi costretta a intervenire/ È caos in studio

Quel che è certo è che Alessio Pili Stella ha cominciato la nuova stagione di Uomini e Donne con buoni propositi sperando di riuscire a trovare la donna della sua vita. La nuova conoscenza tra Francesca e Alessio, dunque, potrebbe dare vita alla prima storia d’amore della stagione.