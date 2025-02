Alessio Pili Stella: nuova conoscenza a Uomini e Donne

Nuova conoscenza per Alessio Pili Stella che, nella puntata di Uomini e Donne del 25 febbraio 2025, torna al centro dello studio per confrontarsi con una nuova dama con cui ha deciso di uscire. Capelli scuri e sguardo elegante per la nuova dama del parterre che ha fatto colpo su Alessio che ha deciso di rimettersi in gioco uscendo insieme. Di Luana non ci sono molte informazioni ma dovrebbe avere circa 40 anni. Dopo essersi incontrati in studio ed essersi piaciuti, il cavaliere e la dama hanno deciso di uscire insieme e tra i due tutto è andato nel migliore dei modi.

In studio, infatti, hanno raccontato i dettagli della cena durante la quale c’è stato anche un bacio. Sia Alessio che Luana hanno spiegato di essere stati molto bene insieme e la loro conoscenza sembra destinata ad andare avanti.

Alessio Pili Stella e Luana: il racconto del primo appuntamento a Uomini e Donne

Nello studio di Uomini e Donne nascerà una nuova coppia? Alessio Pili Stella e Luana hanno cominciato una frequentazione e, per il momento, entrambi sembrano destinati a portare avanti tale rapporto. Al centro dello studio, il cavaliere spende belle parole per la dama. I due si sono visti a Roma e, oltre ad essersi concessi una passeggiata, sono andati a cena insieme e si sono baciati. In studio, però, Gianni Sperti e Tina Cipollari non sembrano credere molto a tale frequentazione.

“Hai trovato coraggio ad uscire con uno come lui” dicono a Luana. “Voi siete parecchio prevenuti nei miei confronti. Tu ti chiedi il perché io abbia frequentato tante donne, ma non mi pare che abbiano detto peste e corna su di me”, si difende Alessio che è deciso a portare avanti la frequentazione.