Tutto su Alessio Pili Stella, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Alessio Pili Stella continua a cercare l’amore tra le dame del parterre del trono over di Uomini e Donne. Tornato in trasmissione nell’attuale stagione dopo la fine della relazione con Claudia Lenti, Alessio è uscito con diverse dame concedendo anche l’esclusiva salvo, poi, cambiare idea. Alessio, in particolare, è uscito in primis con Francesca con cui la frequentazione è andata avanti per diverso tempo. La dama, tuttavia, non trovando corrispondenza nei sentimenti, ha chiuso la frequentazione.

Alessio, poi, è uscito anche con Agnese ma anche con lei non è andata bene mentre pur avendo provato a conoscere Morena, non è mai uscito con quest’ultima. L’arrivo di Luana, poi, ha scosso il cavaliere che aveva anche concesso l’esclusiva alla dama per poi ritirarla.

Alessio Pili Stella e la frequentazione con Valentina

L’arrivo di Valentina nel parterre del trono over di Uomini e Donne ha spinto Alessio a chiudere con Luana e a concentrarsi sulla conoscenza con Valentina con cui la frequentazione continua senza intoppi come raccontano entrambi nella puntata di Uomini e Donne del 28 marzo 2025.

“Abbiamo fatto un’uscita un po’ atipica. Mi ha fatto una sorpresa un po’ particolare. Mi ha portata a fare una seduta di crioterapia”, svela Valentina. “E’ una tattica perché lei poi ha freddo e si riscalda con lui“, commenta Gianni Sperti. “A parte questo, poi siamo usciti e siamo andati a cena in un locale dove poteva cantare. Ci siamo baciati”, spiega Alessio. “Mi ha lasciato il numero anche Giovanni e l’ho accettato. A me, Giovanni sta molto simpatico ma si limita a questo per amicizia“, dice Valentina. “Ma qui non si esce per amicizia”, commenta Alessio. “Ma non ci sono uscita“, puntualizza Valentina.,

