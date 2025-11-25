Tutto su Alessio Pili Stella, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che esce sia con Jessica che con Jone.

Alessio Pili Stella torna ad essere protagonista delle puntate del trono over di Uomini e donne. Il cavaliere che non ha figli e che lavora come procuratore sportivo, vive a Torino e partecipa al dating show di canale 5 da diverso tempo. In passato, ha trovato l’amore all’interno del programma con Claudia Lenti, dama con cui ha poi lasciato il programma anche se la loro storia è finita dopo qualche tempo.

Chi è Marta, dama di Uomini e Donne/ Nessun bacio con Federico Mastrostefano: lui reagisce così

Tornato single, Alessio ha deciso di rimettersi nuovamente in discussione partecipando nuovamente al trono over dove, tra le altre dame, è anche uscito con Barbara De Santi e con Francesca Cruciani che ha poi lasciato il parterre con Giovanni Siciliano con cui è attualmente fidanzata. Conclusa l’estate, non avendo trovato l’amore, è tornato nuovamente in trasmissione dove, attualmente, sta conoscendo due, nuove dame.

Chi è Jone, dama di Uomini e Donne/ Esce con Alessio Pili Stella e arriva l'esclusiva

Alessio Pili Stella tra Jessica e Jone a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 25 novembre 2025, Alessio Pili Stella torna al centro dello studio per un confronto con Jessica e Jone, le due dame scese appositamente per lui nella scorsa puntata del dating show di canale 5. “Per la prima volta in questo periodo ho fatto un’uscita congiunta”, annuncia il cavaliere.

Tra le due, Alessio afferma di essere stato bene con Jone con cui decide di continuare al punto da concederle l’esclusiva. La conoscenza tra il cavaliere e la dama, dunque, prosegue e, al momento, Alessio appare soddisfatto di come sta procedendo la frequentazione.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione di oggi 25 novembre 2025/ Flavio Ubirti annuncia la scelta?