Alessio Pili Stella chiude la conoscenza con Valentina a Uomini e Donne

Lite a Uomini e Donne tra Alessio Pili Stella e Valentina Vitale a Uomini e Donne. Tutto accade nella puntata del 22 aprile 2025 quando Maria De Filippi chiama al centro dello studio Pierpaolo Lazzarini e Valentina che ha deciso di lasciare il numero di telefono a Pierpaolo. “Alessio immagino che tu lo sappia”, commenta Maria De Filippi. “Non lo sapevo e per quanto mi riguarda chiudo qua la conoscenza”, sbotta Alessio Pili Stella. “Iniziamo una conoscenza profonda e poi vengo a sapere che hai lasciato il numero di telefono ad un altro”, aggiunge ancora il cavaliere.

“Tu lo sapevi perché ti avevo detto che avremmo dovuto conoscere altre persone perché tu non hai le idee chiare”, replica la dama che accusa Alessio di averla trascurata per settimane commentando tutte le dinamiche di Luana, la dama con cui il cavaliere usciva”.

Alessio Pili Stella e Valentina Vitale: volano parole forti a Uomini e Donne

I toni tra Alessio e Valentina si alzano e nello studio di Uomini e Donne volano parole forti. “Tu non sai quello che vuoi. Hai rotto”, sbotta Valentina. “Io so quello che voglio e sicuramente non voglio una donna che mi fa contattare dal suo ex“, sbotta ancora Alessio. “Non hai le prove che fosse il mio ex. Non sei onesto perché io ieri ti ho detto che sarei uscita con altre persone”, dice ancora Valentina.

“Ma basta, mi sono rotto le scatole. Sei falsa e bugiarda. E’ sempre la stessa storia“, dice ancora Alessio che poi si scusa per i toni. “Io sono stata molto onesta con Alessio e non ho neanche ascoltato i parere esterni. Sono quattro volte che vengo qui e sento sempre i suoi commenti su Luana. Io non mi sono mai messa in mezzo e lui non ha mai parlato di me“, dice ancora la dama difendendo la scelta di uscire con altre persone.