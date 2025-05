Alessio Pili Stella e la segnalazione su Claudia Lenti

Le puntate di Uomini e Donne dedicate al trono over sono concluse e tutti i protagonisti si stanno dedicando alla propria vita compreso Alessio Pili Stella che, negli scorsi giorni, in una segnalazione ricevuta da Lorenzo Pugnaloni, appariva insieme all’ex fidanzata Claudia Lenti. I due, come ricorderanno i fan storici del programma di Maria De Filippi, si erano conosciuti proprio all’interno del dating show di canale 5 e, dopo vari alti e bassi, avevano lasciato insieme la trasmissione.

Una storia vissuta a distanza, senza convivenza e durata diversi mesi fino all’addio definitivo in seguito al quale il cavaliere ha deciso di tornare nel parterre del trono over. Qualche giorno fa, tuttavia, Alessio è stato pizzicato insieme a Claudia in un ristorante di Lecce scatenando rumors su un presunto ritorno di fiamma.

La smentita di Alessio Pili Stella su Claudia Lenti

Nessun ritorno di fiamma tra Alessio Pili Stella e Claudia Lenti. A smentire tutto, infatti, è lo stesso cavaliere del trono over di Uomini e Donne in un video pubblicato su Instagram: “Sono venuto in Puglia sì, per lavoro, nei giorni scorsi ed è vero che sono venuto a trovare amici, amiche, ho giocato a padel, ho rivisto anche Claudia”, dice Alessio nel video.

“Quindi cose normalissime che una persona può fare se viene in posti che frequenta da anni e dove ci sono persone con cui magari ha mantenuto buoni rapporti. Non c’è nulla di male nel prendersi un caffè o mangiarsi una pizza in compagnia quindi gli asini continuino a fare gli asini, io invece continuo a godermi il sole del Salento“, conclude.

