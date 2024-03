Alessio Pili Stella e Claudia Lenti Verissimo: “Sogniamo una famiglia”/ “Dopo Uomini e Donne non litighiamo”

Uomini e Donne, Alessio Pili Stella e Claudia Lenti: “Siamo innamorati”

Nelle scorse settimane Claudia Lenti e Alessio Pili Stella di Uomini e Donne hanno capito di essere innamorati l’uno e dell’altra ed hanno deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi per viversi la loro storia fuori dalle telecamere. Oggi sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo ed hanno rivelato come sta procedendo la loro storia d’amore che durante il programma è stata contraddistinta da continui alti e bassi. Alessio ha premesso: “In queste tre settimane le cose stanno andando bene. Non litighiamo più, non abbiamo avuto discussioni“ I due vivono distanti, lui a Torino lei a Lecce, ma si vedono ogni volta che possono. La coppia ha poi ripercorso le varie tappe del suo percorso a Uomini e Donne, dalle liti e le tensioni dell’inizio fino al magico primo bacio in studio passando poi per la gelosia di Alessio nei confronti dell’ex di Claudia e la proposta finale del cavaliere.

MALATTIA ELEONORA GIORGI/ Triste confessione a Verissimo: "Dopo la sesta chemio sono disaffezionata al cibo"

E a proposito dell’ex di Claudia Lenti, Alessio Pili Stella a Verissimo ha ammesso: “Io quando sono andato a Lecce ho assistito ad una reazione con il suo ex ed ho pensato che ci fosse ancora qualcosa quindi ho fatto un passo indietro.” In realtà si era trattato solo di un equivoco, la donna non provava nulla per il suo ex fidanzato. In seguito le cose sono cambiate nuovamente ma qual è stato il punto di svolta che durante il percorso ad Uomini e Donne di Alessio Pili Stella e Claudia Lenti ha fatto capire ad entrambi di essere l’uno la persona giusta dell’altra. Alessio ha rivelato: “Il punto di svolta è stato il suo sorriso perché da quando abbiamo chiuso ci siamo poi allontanati, c’è stata anche la pausa natalizia della registrazione del programma e non ho più avuto notizie sue perché l’orgoglio reciproco ci impediva di essere liberi in questo senso. Quando sono tornato in studio a seguito di un’altra frequentazione in cui non mi sono sentito a mio agio per un problema mio ho detto qui devo dare una svolta e prendere la situazione in mano e così, come mi ha consegnato una donna saggia, Maria (De Filippi, ndr) che ha detto esponiti, dichiarati e così ho fatto.”

JAY ELLIS, CHI E' IL MARITO DI NINA SENICAR/ Lei a Verissimo: "Sono molto fortunata ad averlo trovato"

Verissimo, Alessio Pili Stella: “All’inizio la reazione di Claudia Lenti mi ha lasciato confuso”

Ospiti questo sabato 2 marzo a Verissimo, i due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne Alessio Pili Stella e Claudia Lenti hanno ripercorso le tappe del loro amore nato sotto le telecamere del dating show di Canale5 e che prosegue al di fuori da circa tre settimane. Facendo un passo indietro all’inizio lei aveva rifiutato la proposta di Alessio di continuare a frequentarsi fuori dalle show. L’ex cavaliere ha infatti raccontato: “Non era convintissima, in quel momento è stata dura. Non so neanche se sarei rimasto li ero molto confuso.” A questo punto lui ha abbandonato lo studio ma lei lo ha rincorso: “Quando lei mi ha detto, ‘ho paura, che facciamo?’ l’ho presa e l’ho baciata.”

ARAS SENOL E LA SUA FIDANZATA EYLUL SAHIN/ Annuncio a Verissimo: "Ci sposiamo, sogniamo di invecchiare insiem

“La cosa bella è che noi abbiamo prima scoperto le cose negative di noi, quindi sappiamo già che le cose negative più brutte di noi le conosciamo già. Ora c’è solo di scoprire il bello” ha concluso infine Claudia Lenti a Verissimo. Mentre Alessio Pili Stella ha aggiunto: “Io sono molto riservato ma nella mia vita io ho sempre avuto il desiderio di avere una famiglia però non puoi scegliere tu il momento e la persona giusta. Con lei forse posso avere quel pensiero che magari sia arrivato.” “Io ho lo stesso pensiero suo, sarebbe una cosa meravigliosa” gli ha fatto l’ex dama di Uomini e Donne.











© RIPRODUZIONE RISERVATA