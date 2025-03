Alessio Pili Stella e Valentina: la frequentazione a Uomini e Donne continua

Dopo aver chiuso con Francesca e Agnese, dopo aver concesso l’esclusiva a Luana per poi ritirarla, Alessio Pili Stella ha cominciato una conoscenza con Valentina, una delle nuove dame del parterre del trono over che, dopo il primo appuntamento ha messo le cose in chiaro spiegando di non voler essere uno svago per nessuno e di voler essere una prima scelta. Una dichiarazione importante quella della dama in seguito alla quale Alessio ha chiuso definitivamente la conoscenza con Luana concentrandosi solo sulla conoscenza con Valentina con cui tutto procede a gonfie bele.

Nell’ultimo confronto al centro dello studio, la dama ha spiegato di essere stata bene con Alessio e di essere stata sorpresa anche dalla scelta di Alessio di portarla a fare una seduta di crioterapia. Tra i due sembra sia nato un feeling speciale e la conferma arriva da una segnalazione che circola sul web.

Alessio Pili Stella e Valentina: il bacio in discoteca

Alessio Pili Stella e Valentina non solo continuano a frequentarsi, ma si sarebbero lasciati andare alla passione come si evince da un video pubblicato da Isa e Chia. Il famoso blog ha ricevuto il filmato da un utente che avrebbe pizzicato il cavaliere e la dama del trono over in discoteca mentre si baciavano. Nel filmato, Alessio e Valentina sono intenti a scambiarsi dei baci prima di andare via dal locale insieme.

Tra il cavaliere e la dama del trono over, dunque, tutto procede a gonfie vele. Alessio sembra molto preso da Valentina che, a sua volta, si sta concentrando sulla loro frequentazione. I due si concederanno presto l’esclusiva? Dopo aver lasciato il programma con Claudia Lenti con cui, poi, la storia è finita, Alessio si lascerà totalmente andare con Valentina?