Alessio Pili Stella torna nello studio di Uomini e Donne e, dopo le prime registrazioni, scrive un messaggio sui social.

Lunedì 22 settembre 22, alle 14.45 su canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne che è stata già registrata e che sarà dedicata non solo alla presentazione dei nuovi tronisti, Flavio Ubirti e Cristiana Anania, ma anche ai protagonisti del trono over. Nel parterre sono tornate diverse dame già conosciute dal pubblico come Gemma Galgani, Gloria Nicoletti, Sabrina Zago, Agnese De Pasquale e Cinzia Paolini ma anche alcuni cavalieri tra cui spicca la presenza di Alessio Pili Stella. Quest’ultimo, nella scorsa stagione del trono over, era tornato in studio dopo la fine della storia con Claudia Lenti.

durante la nuova esperienza da cavaliere, Alessio è uscito con diverse donne come Francesca Cruciani, oggi felicemente fidanzata con Giovanni Siciliano e Valentina Vitale, anche lei fidanzata con Emanuele Longallo. Alessio, invece, è ancora single e proprio per questo motivo ha deciso di tornare in trasmissione.

Il messaggio di Alessio Pili Stella dopo il ritorno a Uomini e Donne

Alessio Pili Stella, come svelano le anticipazioni delle prime due registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, non ha ancora conosciuto una donna con cui cominciare una conoscenza. L’obiettivo del cavaliere, tuttavia, resta quello di trovare una dama con cui non solo dare il via ad una piacevole conoscenza ma anche costruire una frequentazione per poter lasciare insieme il programma. Diventato, ormai, uno dei protagonisti più popolari di Uomini e Donne, Alessio è molto seguito anche sui social.

Proprio su Instagram, Alessio ha pubblicato un post con un messaggio importante: “E poi ci sono quei segreti che non racconteremo mai a nessuno come certi sguardi portati via dalle onde”. Un messaggio bello e potente quello di Alessio che è pronto a vivere un’altra avventura a Uomini e Donne.