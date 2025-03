Alessio Pili Stella contro Giovanni a Uomini e Donne: Francesca scatena tutto

Scintille nello studio di Uomini e Donne durante la puntata del 13 marzo 2025. Tutto accade quando Maria De Filippi chiama al centro dello studio Giovanni e Francesca. Dopo le incomprensioni passate, dovute anche alla voglia del cavaliere di conoscere altre dame, tra le quali Agnese, i due sono usciti nuovamente e in studio raccontano come è andato l’ultimo appuntamento. La presenza al centro dello studio di Francesca scatena la pronta reazione di Alessio Pili Stella che ha frequentato la dama per diverse settimane. Il cavaliere, così, lancia una frecciatina alla dama ricordandole che, dopo aver annunciato l’intenzione di non voler più uscire con Giovanni, ha accettato di vederlo ancora.

Cristina Incorvaia, ex Uomini e Donne si sfoga: "Hanno arrestato il mio stalker"/ "Voleva distruggermi"

Francesca sottolinea di non aver mai chiuso con Giovanni e di aver sempre ammesso il proprio interesse per lui. L’intervento di Alessio Pili Stella, tuttavia, scatena la reazione di Giovanni dando, così, il via ad una lite tra cavaliere.

Alessio Pili Stella e Giovanni: lite a Uomini e Donne

Le parole di Alessio Pili Stella non lasciano indifferente Francesca che difende la scelta di uscire ancora con Giovanni. “Non puoi giudicare il mio vissuto. E’ stato molto presente a differenza tua. Ti sei comportato molto diversamente da lui”, dice la dama. A difendere Francesca è anche Giovanni che accusa Alessio di mettersi sempre in mezzo alle varie situazioni. “Rosichi, ridicolo”, sbotta il cavaliere.

Nadia Di Diodato: chi è la corteggiatrice di Gianmarco Steri di Uomini e Donne/ Lei legge un articolo e...

In studio, poi, si scatena lo scontro anche tra Francesca e Agnese. Francesca ammette di non aver mai saputo dell’intenzione di Giovanni di uscire con Agnese e si scaglia contro quest’ultima rea di creare problemi alla coppia. “Sei una bulletta, non saluti le persone”, dice Francesca. Giovanni, poi, decide di chiudere la conoscenza con Agnese.