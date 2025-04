Alessio Pili Stella e Morena Farfante: lite a Uomini e donne

Dopo la sfilata di Gemma Galgani che ha fatto impazzire lo studio ma non Tina Cipollari, la puntata di Uomini e donne del 3 aprile 2025 è stata animata da una lite tra Morena Farfante e Alessio Pili Stella. La dama del trono over ha sfilato in modo elegante e sensuale portando, tuttavia, a casa solo cinque da Alessio Pili Stella. Un voto che ha infastidito la dama che, prima di accomodarsi tra le altre dame del parterre, ha chiesto una spiegazione ad Alessio. Tra i due, così, è scoppiata la discussione. a causa del rapporto che hanno avuto. Alessio e Morena, infatti, si sono frequentati per un periodo per poi chiudere la frequentazione.

Gianmarco, bufera a Uomini e Donne: "Prepotente con Cristina"/ Poi la critica agli amici: "Non piacciono più"

Alessio, tuttavia, sembrava pronto a concedere l’esclusiva alla dama con cui, però, è finito tutto nonostante il successivo tentativo di Alessio di ricucire il rapporto. Nella puntata odierna di Uomini e Donne, così, i due si sono scontrati nuovamente.

Alessio Pili Stella contro Morena Farfante a Uomini e donne

Alessio Pili Stella si toglie qualche sassolino dalle scarpe discutendo con Morena Farfante accusandola di aver giocato durante la loro frequentazione. All’accusa di Morena che lo accusa di aver frequentato altre donne nonostante sembrasse molto preso da lei, il cavaliere ha risposto così: “Se mi sono rapportato con altre donne è perché tu, in quel momento, con me stavi giocando”, sbotta Alessio.

Pierpaolo Siano torna a Uomini e Donne? "Rifarei il percorso ma nel Trono Over"/ "Mi piacciono due ragazze…"

“Io non riesco ad andare avanti con un uomo perché siete superficiali. Vi basate sull’esteriorità“, si è difesa Morena che ha ribadito il concetto discutendo anche con Pierpaolo e con Damiano. La sfilata, dunque, è stata per Morena l’occasione per ribadire la sua voglia di trovare il vero amore ma di non esserci ancora riuscita.