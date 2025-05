Si accendono i riflettori del gossip su Alessio Pili Stella, cavaliere di Uomini e Donne che è stato paparazzato con Claudia Lenti, con la quale aveva avuto una frequentazione piuttosto turbolenta ma anche importante. I due si erano conosciuti nello studio e avevano mostrato di piacersi molto ma allo stesso tempo di essere alquanto incompatibili. Tanti, infatti, i litigi e tanti anche i limiti che non hanno permesso alla storia di sbocciare. I due sono sembrati sempre molto gelosi l’uno dell’altro e per questo la loro storia è stata additata come “tossica”. Di mezzo si era messo poi anche l’ex di Claudia Lenti: fattori che avevano portato i due a dirsi addio. Eppure, un po’ per caso, Alessio Pili Stella aveva chiesto a Claudia di lasciare insieme il programma, ottenendo un “sì” da parte di lei.

Anche fuori da Uomini e donne, però, la frequentazione tra Alessio Pili Stella e Claudia Lenti non è decollata: i due si sono detti “addio” nuovamente e lui è tornato addirittura a Uomini e Donne, nel parterre over. Di recente, però, la notizia di un avvistamento di Alessio Pili Stella e Claudia Lenti ha fatto discutere. I due sono stati infatti visti insieme. C’è ancora del tenero tra loro?

Alessio Pili Stella e Claudia Lenti di nuovo insieme? L’indiscrezione

Alessio Pili Stella è stato avvistato a Lecce con Claudia Lenti. I due erano in un bar intenti a prendere un caffè. Non è chiaro se si sia trattato solamente di un incontro tra “amici” o se ci sia ancora del tenero tra loro. D’altronde Claudia non ha mai nascosto di aver sentito Alessio fino a pochi giorni prima che tornasse nel parterre over di Uomini e Donne. Tra i due, dunque, potrebbero esserci ancora buoni rapporti ma non è escluso che ci sia anche altro dal punto di vista sentimentale.