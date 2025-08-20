Alessio Pili Stella di Uomini e Donne ha rivelato di essere stato tradito dalla sua fidanzata in passato: la confessione personale del cavaliere

Mentre si attende il ritorno di Uomini e Donne e dunque l’inizio delle nuove registrazioni, alcuni dei protagonisti del Trono Over stanno lanciando indizi sul proprio futuro nel programma e rilasciando interviste in cui raccontano aspetti molto personali della propria vita. È il caso di Alessio Pili Stella, celebre cavaliere che molto probabilmente ritroveremo nel cast della nuova edizione, nuovamente pronto a trovare l’amore.

Uomini e Donne, Sabrina Zago contro Giuseppe e Guido: "Io piango per tutti? Falso!"/ "Chi ho amato davvero"

Ed è proprio di amore che Stella ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, dove ha ammesso di essere stato tradito e di aver a sua volta tradito. Il cavaliere di Uomini e Donne ha rivelato che una donna importante per lui in passato, tanto da diventare la sua fidanzata, lo ha tradito. Cosa che lo ha sconvolto al punto tale da decidere di partire per un po’, periodo durante il quale ha iniziato a lavorare in villaggi turistici in Corsica.

Uomini e Donne, colpo di scena per Gemma Galgani: ex cavaliere lancia un appello/ "Vorrei un chiarimento"

Alessio Pili Stella di Uomini e Donne fa una rivelazione inaspettata sul suo passato amoroso

Alessio non ha però fatto mistero di aver tradito a sua volta. Quando la fidanzata in questione è tornata da lui, chiedendo di tornare insieme, lui ha deciso di riprovarci ma non ha disdegnato incontri con altra donne, finendo per tradire la ragazza più volte. Stando a quanto riportato da Comingsoon, è stata, questa, l’unica volta in cui il cavaliere ha tradito in tutta la sua vita.

Oggi, se scoprisse che un suo amici tradisce la compagna, non sarebbe così indulgente: “Sono bacchettone, mi dispiace! – ha esordito – Come amico metterei la persona di fronte alle sue responsabilità. Se lo ha fatto vuol dire che ci sono delle problematiche nel suo rapporto e gli consiglierei di risolvere affinché non ricapiti”, ha quindi concluso.

Uomini e Donne, Beatrice Buonocore ha un nuovo fidanzato: ecco chi è/ Il passato con Davide Donadei