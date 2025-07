Tra i protagonisti storici del trono over di Uomini e Donne c’è sicuramente Alessio Pili Stella che, dopo aver lasciato la trasmissione con Claudia Lenti, è tornato nel parterre per rimettersi nuovamente in gioco provando a cercare l’amore. Durante la sua nuova avventura nello studio del dating show di canale 5, Alessio ha conosciuto diverse dame dedicandosi soprattutto alla conoscenza prima con Francesca Cruciani e poi con Valentina Vitale.

Con entrambe, però, la frequentazione è finita ed entrambe le dame hanno poi lasciato la trasmissione con altri cavalieri, rispettivamente con Giovanni Siciliano ed Emanuele. Alessio, invece, pur avendo concluso tutta la stagione, non è riuscito a trovare l’amore e, attualmente, è ancora single. Molto apprezzato dalle dame e molto corteggiato anche dalle donne che arrivano in trasmissione esclusivamente per lui, Alessio tornerà nel parterre del trono over anche a settembre?

Il messaggio di Alessio Pili Stella dopo Uomini e Donne

Conclusa la stagione di Uomini e Donne, Alessio Pili Stella ha pubblicato il seguente messaggio su Instagram: “Citando Shakespeare “molto rumore per nulla” anche se è mancato il lieto fine.. Ma il bello sta anche in questo, metterci il cuore sempre e comunque.. Non so cosa mi riserverà il futuro ma se sarà stata la mia ultima avventura, allora grazie di cuore a tutti coloro che lavorano dietro questo meraviglioso programma, che amo e a cui ho sempre creduto, a quella che per me è diventata una seconda famiglia.. Grazie per avermi riaccolto in un mio momento NO e per avermi capito, coccolato e sopportato”.

Parole di stima e riconoscimento quelle di Alessio nei confronti della redazione di Uomini e Donne che, oltre a richiamarlo come cavaliere del trono over potrebbe anche pensare a lui per il trono ripetendo l’operazione già fatta con Ida Platano.