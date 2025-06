Alessio Pili Stella: single dopo Uomini e Donne

Alessio Pili Stella potrebbe diventare il tronista della prossima stagione di Uomini e donne essendo ancora single e alla ricerca dell’amore. Il cavaliere, dopo aver chiuso la storia con Claudia Lenti, è tornato in trasmissione e, nonostante sia uscito con più donne, non è riuscito a trovare quella giusta con cui avere una storia fuori dal programma. Le frequentazioni più lunghe sono state quelle con Francesca Cruciani e Valentina Vitale con le quali il cavaliere ha deciso di chiudere dopo alcune incomprensioni. Entrambe le dame, poi, sono uscite con altri cavalieri con cui sono attualmente fidanzati.

Francesca, infatti, dopo aver deciso di concedere un’altra possibilità a Giovanni Siciliano accettando di frequentarlo fuori del programma, oggi vive felicemente la relazione con lui. Valentina, invece, è sempre più felice accanto ad Emanuele, il cavaliere arrivato in studio esclusivamente per conoscerla e con cui ha lasciato il programma. Ancora single, Alessio tornerà a Uomini e Donne per diventare tronista?

Alessio Pili Stella come Ida Platano?

Alessio Pili Stella è uno dei cavalieri che crea maggiori dinamiche nello studio di Uomini e Donne sia per le sue frequentazioni che per le opinioni che esprime sugli altri protagonisti del programma. Motivo che potrebbe spingere Maria De Filippi e la redazione a sceglierlo come tronista dandogli la stessa possibilità data a Ida Platano che ha provato a trovare il principe azzurro con il trono classico senza, tuttavia, riuscirci.

Abituata a rinnovare sempre Uomini e Donne, Maria De Filippi potrebbe così sorprendere con un trono maschile con protagonisti cavalieri del trono over che non riescono a trovare l’amore. Alessio potrebbe essere il primo ma con lui anche Pierapaolo potrebbe scatenare l’entusiasmo del pubblico. All’inizio della nuova stagione del dating show di canale 5, tuttavia, mancano diversi giorni e tutto potrebbe cambiare.

