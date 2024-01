Alessio Pili Stella, Uomini e Donne/ Due di picche a Mariangela: “Se si fosse interessata a me…”

Alessio Pili Stella, in studio arriva Mariangela

Alessio Pili Stella è tra i cavalieri del trono over che ha creato più dinamiche durante la prima parte della stagione di Uomini e Donne per la conoscenza con Claudia. La storia con quest’ultima è stata intensa e in tanti si aspettavano un’uscita di coppia dal programma. Tuttavia, l’arrivo dell’ex fidanzato di lei in studio e le successive incomprensioni hanno portato ad una rottura definitiva. Nel corso della puntata di Uomini e Donne dell’11 gennaio, in studio, è arrivata Mariangela, una ragazza interessata a conoscerlo.

Tuttavia, prima di dichiarare il proprio interesse per Alessio, Mariangela spiega di aver scambiato una serie di messaggi con Mario Cusitore, il corteggiatore di Ida Platano. Una confessione che porta così Alessio a decidere di non conoscerla.

Le parole di Alessio Pili Stella su Mario Cusitore

Maria De Filippi chiede ad Alessio che intenzioni abbia con Mariangela e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne spiega perché non è interessato a conoscerlo. “Non rimane perché non partirebbe con i migliori presupposti e poi ci sono delle cose poco chiare”, dice il cavaliere.

“Mentre ballavamo le ho detto che se fossi stato in lei e se fosse stato veramente interessato a me non avrebbe dovuto dire quanto accaduto con Mario. Entrare così nel dettaglio l’ho trovato di cattivo gusto. Non mi è piaciuto questo tipo di atteggiamento. Se lei chiede di venirmi a conoscere dopo aver saputo che c’è lui qua, per me c’è qualcosa che non va”, conclude il cavaliere.











