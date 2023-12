Alessio Pili Stella, Uomini e Donne/ Nuove pretendenti per lui, ma Claudia…

Alessio Pili Stella chiude definitivamente con Claudia

Non c’è nessuna tregua tra Alessio Pili Stella e Claudia che, dopo la scelta di lui di chiudere la storia non fidandosi totalmente della dama, hanno avuto un confronto chiarificatore che, però, non ha avuto un epilogo positivo. Nel corso della puntata di Uomini e Donne dell’11 dicembre, infatti, il cavaliere del trono over ha messo un punto definitivo alla storia con la dama che, invece, ha provato a recuperare il rapporto senza, tuttavia, riuscirci.

Alessio ha ribadito di non fidarsi di Claudia che, a detta del cavaliere, avrebbe deciso di partecipare a Uomini e Donne dopo tre settimane dalla fina della storia con l’ex fidanzato. Alessio ha così spiegato di non credere all’interesse di Claudia nei suoi confronti non volendole concedere una seconda possibilità.

Alessio Pili Stella e le nuove corteggiatrici

Alessio, dunque, dopo l’importante frequentazione con Claudia, è tornato ufficialmente single. Tuttavia, nonostante abbia voglia di rimettersi in gioco, l’arrivo di due nuove pretendenti per lui, non lo spingono ad uscire subito con altre donne. Il sentimento nei confronti di Claudia c’è ancora e quanto accaduto con la dama sembrerebbe aver lasciato degli strascichi su Alessio.

Il cavaliere del trono over, pur avendo voluto incontrare due nuove donne che hanno chiamato espressamente la redazione per lui, ha deciso di non trattenerle in studio non sentendosi ancora pronta a conoscere nuove persone.

