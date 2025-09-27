Raffaella Mennoia è la storica compagna di Alessio Sakara, ospite nella prossima puntata di Verissimo. I due sono molto legati ma non sono sposati.

Raffaella Mennoia è la compagna di Alessio Sakara, ospite nella prossima puntata di Verissimo, programma tv che vede la conduzione di Silvia Toffanin e che andrà in onda sabato 27 Settembre 2025. L’uomo è un campione di arti marziali ma andiamo a vedere meglio vediamo chi è Raffaella Mennoia.

Raffaella Mennoia nasce a Roma il 25 Aprile 1974 e la vediamo per la prima volta in tv nel 2000 quando svolge il ruolo di postina nella storica trasmissione di Maria De Filippi C’è Posta per te. Si fa notare con interventi nella trasmissione a Uomini e Donne e Maria De Filippi, insieme agli autori, nota le qualità della donna.

Passano gli anni e Raffaella svolge il ruolo di autrice ad Uomini e Donne e la sua crescita nel programma è ormai nota a tutti. Si occupa di scegliere tronisti e troniste e diventa di fatto la responsabile del programma; ha un ruolo molto importante a Mediaset e dal 2017 ha un ruolo come autrice e responsabile anche nella nota trasmissione Temptation Island. Ha avuto anche un ruolo come attrice.

Raffaella Mennoia e quel mistero sul matrimonio

Raffaella Mennoia ha avuto fin da piccola la passione per il mondo dello spettacolo ed è stata per 6 anni fidanzata con Jack Vanore, tronista proprio nella trasmissione Uomini e Donne, la loro storia fece negli anni molto discutere. Raffaella Mennoia è legata però dal 2017 al campione di arti marziali miste Alessio Sakara, sportivo che ha partecipato anche a programmi tv come Pechino Express e Tu Si Que Vales.

Negli anni in molti hanno parlato di un presunto matrimonio qualche anno fa tra i due ma invece non è cosi. Alessio e Raffaella stanno insieme ma non sono sposati. Qualche mese fa la donna ha lanciato una piccola frecciata al compagno: “Partecipare insieme ad Alessio a Temptation Island? Mi piacerebbe, ci sono parecchie cose da capire ma non so se lui ci verrebbe”.

Un personaggio chiave nella vita e nella carriera lavorativa di Raffaella Mannoia è Maria De Filippi. La donna è autrice in tutte o quasi le trasmissioni dell’icona di Mediaset e le due sono anche molto amiche al di fuori del contesto lavorativo.