Mercedesz Henger sarà ospite alla trasmissione Verissimo per raccontarsi e rivelare alcuni dettagli della sua vita privata e professionale. Tra le più importanti novità, per l’influencer, figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi, c’è un nuovo amore, quello con l’attuale fidanzato Alessio Salata. La storia è stata ufficializzata nel 2024, all’inizio dell’estate, quando i due hanno iniziato a pubblicare sui rispettivi social immagini in coppia che li ritraevano felici in vacanza. Successivamente, in una intervista la ragazza aveva dichiarato di aver finalmente trovato un uomo con il quale poter formare una famiglia, dicendo anche di essere molto felice di questa nuova relazione.

La conferma arrivata poi con la convivenza in Liguria, regione d’origine del compagno, in un appartamento vicino al mare, appositamente ristrutturato in previsione di un futuro insieme. Dopo la storia tormentata con l’ex tronista di Uomini e Donne, Lucas Peracchi, Mercedesz ha rivelato di aver dato una svolta positiva alla propria vita, sottolineando anche di essere riuscita superare un momento non proprio facile dovuto alla rottura che aveva lasciato una scia di polemiche, proprio grazie a questa nuova frequentazione.

Alessio Salata è il nuovo fidanzato di Mercedesz Henger. Il ragazzo, nato nel 2022 in provincia di Savona, precisamente a Toirano, non è noto nel mondo dello spettacolo ed è molto riservato e discreto, anche sui social infatti mantiene i suoi profili privati. In passato è stato un calciatore della squadra giovanile del Genoa, tuttavia abbandonando lo sport professionistico prima di arrivare all’esordio in Primavera. Attualmente sembra che si occupi del settore immobiliare, collaborando con una importante agenzia francese.

É più giovane della compagna di ben 11 anni, anche se la differenza di età, come aveva dichiarato l’influencer, non è mai stata un problema. “Siamo sulla stessa lunghezza d’onda e abbiamo gli stessi progetti di vita” aveva detto in una intervista a Eva tremila, aggiungendo anche che il progetto principale condiviso è quello di creare una famiglia. Per quanto riguarda il matrimonio però, sembra ancora presto per parlarne, come dichiarato da Mercedesz sui social infatti: “Siamo innamorati ma per il momento non abbiamo scadenze e non fissiamo date“.