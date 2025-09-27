Alessio Salata, fidanzato di Mercedesz Henger: chi è? Ex calciatore, ora si occupa del settore immobiliare: i due insieme da una anno

Da circa un anno al fianco di Mercedesz Henger c’è Alessio Salata, un giovane di ben 11 anni in meno di lei. Mercedez, infatti, è nata nel 1991 mentre il compagno è classe 2002. Nonostante la grande differenza di età la coppia sembra molto affiatata e già da tempo fa progetti concreti insieme, tanto da aver deciso di mettere al mondo un bebè, che nascerà tra qualche mese. Alessio Salata, il compagno di Mercedesz Henger, è originario della provincia di Savona, dove è nato ben 11 anni dopo la compagna, nel 2002. Dopo aver giocato nelle giovanili del Genoa, coltivando il sogno di diventare un calciatore, ha chiuso con il calcio, probabilmente per ragioni fisiche. Il compagno di Mercedesz e futuro padre del loro bebè, ora lavora nel settore immobiliare, dove è diventato un nome di spicco.

I due, insieme dal 2024, nonostante la differenza di età hanno deciso di andare a convivere poco dopo e più avanti di mettere su famiglia con l’arrivo di un figlio, che nascerà nel 2026. Parlando proprio dei loro progetti, Mercedesz Henger spiegava: “Abbiamo lavorato insieme sul progetto, abbiamo scelto insieme ogni angolo. Viviamo in Liguria vicino al mare, cosa che non avevo mai fatto”. Dunque, i due hanno deciso di cominciare da subito a fare progetti importanti e per questa ragione hanno optato per la Liguria, terra dalla quale proviene proprio Alessio.

Alessio Salata, chi è il fidanzato di Mercedesz Henger: l’arrivo di un bebè

Dopo essere andati a convivere in Liguria, da dove Alessio Salata proviene, Mercedesz Henger e il compagno hanno deciso di allargare la famiglia. I due sono in attesa del loro primo figlio: nonostante la giovane età del compagno di Mercedesz Henger, infatti, i due hanno deciso di mettere su famiglia, annunciandolo sui social un mese fa. Nelle loro vite arriverà così il loro primo bebè, che nascerà tra pochi mesi.