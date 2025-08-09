Chi è Alessio Santa, il fidanzato di Mercedesz Henger: con un passato nelle giovanili del Genoa, oggi il compagno della figlia d'arte...

Da qualche tempo a questa parte Mercedesz Henger è felicemente impegnata col fidanzato Alessio Salata, classe 2002, che vanta una breve parentesi calcistica nelle giovanili del Genoa. La sua carriera nel mondo del pallone, tuttavia, si è chiusa prima di sbocciare nel professionismo. Oggi nella sua vita c’è soprattutto la sua bella Mercedesz Henger, con la quale va d’amore e d’accordo.

Chi è Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger/ Dalle liti alla pace: "Pensavo di non rivederla mai più"

In una intervista rilasciata ai microfoni di Novella 2000, Mercedesz Henger ha speso parole al miele per il suo Alessio, con cui convive ormai stabilmente e in totale serenità. “Io e il mio fidanzato stiamo bene. Viviamo in Liguria vicino al mare e qui da noi si respira un’aria completamente diversa”, ha raccontato la figlia di Eva Henger. Insomma, dopo aver vissuto alcune relazioni turbolenti in passato, oggi Mercedesz sembra felice e serena al fianco di Alessio.

Eva Henger: “Mia figlia Mercedesz rapita quando aveva 2 anni”/ “Uno choc, la vicina di casa…”

Mercedesz Henger e il fidanzato Alessio Salata uniti da un obiettivo comune: “Desideriamo le stesse cose”

“Siamo molto aperti, quello di avere una famiglia è l’obiettivo di entrambi”, ha assicurato la fotomodella. Mercedesz Henger ammette di avere le idee chiare per il futuro e di essere sicura di aver trovato la persona giusta al suo fianco, con cui sognare e costruire un domani sempre più solido. “Cercavo una persona che volesse le stesse cose che voglio io, e l’ho trovata, ma non abbiamo date per il matrimonio”, ha ironizzato la ragazza.

Per quanto concerne il fidanzato, non si hanno moltissime informazioni sulla sua vita privata. Sul fronte professionale dovrebbe essere operativo nel settore immobiliare, mentre per quel che riguarda il suo passato sentimentale, sappiamo che prima di conoscere Mercedesz era fidanzato con una ragazza di nome Armira Lila. Oggi però il suo cuore batte solo e soltanto per la figlia d’arte.

Eva Henger: lo scherzo della figlia Mercedes a Le Iene/ Il finto film a luci rosse e la proposta indecente