Alessio Selvaggio, chi è?/ Da X Factor ad All Together now per cambiare vita ma..

Alessio Selvaggio ad All Together Now continua a mietere successi dentro e fuori dal palco. Tutti sono pazzi di lui e la sua storia ha fatto già il giro del web e mentre si stringe l’imbuto della trasmissione, che andrà in onda al sabato per due settimane, la sua missione sembra ormai quella di portare a casa la vittoria. Ci riuscirà davvero oppure no? La risposta potrebbe già arrivare questa sera con i punti dei giudici e del muro che con lui è spesso stato generoso. La terza edizione del game show di Michelle Hunziker ha messo in campo un cast fisso di 12 artisti e tra questi abbiamo subito notato Alessio Selvaggio, nome d’arte di Selvaggio, volto già noto alla musica e ai reality visto che lo abbiamo conosciuto due anni fa ad X Factor. Il cantante all’epoca arrivò fino ai Bootcamp ma poi fu Mara Maionchi ad optare per altri mandandolo a casa.

Alessio Selvaggio, chi è? Da X Factor ad All Together now passando da Amore diverso, il suo singolo

Nato a Palermo, Alessio Selvaggio è nato nel 1994 e sin da piccolo si è dedicato alla musica dove ha studiato presso la Shakespeare Theatre Academy di Tony Colapinto. Nella sua carriera ha realizzato vari master con maestri come Vessicchio ma anche Ignazio Boschetto de Il Volo, nel 2019 si è esibito ad un evento proprio davanti ad Anna Tatantelo, La Voce del mare, e ha esordito ad All Together Now cantando Il regalo più grande di Tiziano Ferro. Prima di prendere parte al programma, nel 2020 un nuovo singolo, ha lanciato il suo primo singolo ufficiale: Amore diverso. Riuscirà a vincere per cambiare la sua vita oppure no?



