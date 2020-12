Alessio Selvaggio finalista di All Together Now?/ “Ho un sogno”, ma Renga lo gela

Alessio Selvaggio apre la seconda manche di All Together Now 2020. “Sto benissimo, questo è un gruppo bellissimo e il divertimento non manca mai”, dice appena approda sul palco di Michelle Hunziker. “Stanotte ho sognato un 100 e si sa che i sogni sono desideri“, racconta il simpatico concorrente siciliano. Il venticinquenne vuole alzare l’asticella e agganciare la finale. Le sensazioni sono positive, come fa capire nel filmato introduttiov: “Mi sento cresciuto dal punto di vista mentale rispetto alla prima puntata, spero di arrivare tra i finalisti. A casa fanno tutti il tifo per me. Senza Covid avrei voluto tutta la mia vita qua”. L’esibizione è straordinaria: Alessio Selvaggio canta ‘In un giorno qualunque’ di Marco Mengoni e conferma una voce pazzesca. Il muro umano si scatena insieme a lui, anche J-AX è entusiasta e applaude. Il concorrente siciliano è forse uno dei più promettenti di questa prima parte della semifinale, come lascia intendere anche la Hunziker: “Grande tenacia, grande crescita e grande umiltà di mettersi lì e studiare”. Il muro lo premia con 95 punti. “Si sente tantissimo che ti piace Mengoni, se avessi reinterpretato questa bellissima canzone saresti stato più efficace”, lo gela Francesco Renga. Che gli toglie cinque punti. La Tatangelo glieli restituisce. Rita Pavone dà +2 punti, J-Ax si dice emozionato e gli attribuisce i punti che mancano per quota cento: “sei da 100 e ti dò i 3 punti”.

