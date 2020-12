Alessio Selvaggio finalista All Together Now, chi è?/ “Che bellezza umana, Michelle Hunziker!”

Sarà Alessio Selvaggio il trionfatore di “All Together Now 2020”? Va in onda questa sera l’appuntamento finale della terza stagione del fortunato game show in onda su Canale 5 e il 26enne artista originario di Palermo, stando almeno agli umori della vigilia e agli apprezzamenti ricevuti nel corso delle precedenti puntate, pare essere fra i più credibili candidati alla vittoria tra i sette concorrenti rimasti in gara. In palio il premio di 50mila euro ma per conquistarlo questa nuova proposta che arriva dalla Sicilia dovrà nuovamente convincere non solo la giuria composta da J-Ax, Anna Tantangelo, Rita Pavone e Francesco Renga, ma pure il Muro Umano coi suoi 100 membri: l’ultima volta, in semifinale, è andata bene dato che Alessio è volato in finale proprio con un bel 100 grazie alla sua intensa interpretazione di “In un giorno qualunque”, uno dei brani più conosciuti di Marco Mengoni. “Una serata come questa merita un abbraccio così grande” ha poi scritto sui social il diretto interessato, ringraziando tutti coloro che lo stanno supportando in questa nuova avventura televisiva.

ALESSIO SELVAGGIO, FINALISTA DI ‘ALL TOGETHER NOW’: PAROLE AL MIELE PER LA HUNZIKER

“Nuova avventura” nel caso di Alessio Selvaggio dal momento che il 26enne nato nel capoluogo di regione siciliano non è alla sua prima apparizione assoluta sul piccolo schermo: prima di questa decisamente fortunata partecipazione ad “All Together Now”, il cantante classe 1994 e da sempre appassionato di musica ha infatti fatto parte per un certo lasso di tempo del ‘cast’ di “X Factor 2018”: nel corso di quell’edizione del talent show firmato Sky, Selvaggio riuscì infatti a spingersi fino alle Colonne d’Ercole dei Bootcamp, nel team di Mara Maionchi. Questa volta gli è andata anche decisamente meglio e in attesa di capire se questa sera potrà finalmente coronare uno dei suoi sogni, il diretto interessato ha già le idee molto chiare su chi ringraziare al di là dell’esito finale: “La bellezza umana di Michelle Hunziker è indescrivibile” ha scritto Alessio in un post su Instagram accanto a uno scatto in cui è immortalato assieme alla padrona di casa dello show. E in riferimento alla bionda conduttrice aggiunge: “Lei è uno dei ricordi più belli che mi porterò dell’esperienza ad All Together Now”.

