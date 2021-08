Alessio Tanoni e Natascia Zagato si sono lasciati/ Dopo Temptation Island, problemi..

Colpo di scena per una coppia di Temptation Island 2021 che aveva concluso il proprio percorso nel villaggio dell’amore con la consapevolezza di voler costruire un futuro insieme. Il ritorno alla realtà, però, per Alessio Tanoni e Natascia Zagato è stato più difficile del previsto ed oggi i due si sono lasciati ufficialmente. L’annuncio è arrivato direttamente da Alessio il quale, durante una diretta Instagram con Stefano Socionovo che, invece, ha coronato il suo sogno d’amore sposando la fidanzata Claudia, ha annunciato di essere tornato single.

Durante la diretta con Stefano, di fronte alle domande dei followers, Alessio ha deciso di comunicare pubblicamente la fine della sua storia con Natascia con la quale dopo l’avventura vissuta nel programma dell’amore di Temptation Island, erano nati vari problemi.

Alessio Tanoni e Natascia Zagato single dopo Temptation Island

Nonostante l’amore, i problemi di comunicazione hanno portato alla fine della storia d’amore tra Alessio Tanoni e Natascia Zagato. Una rottura che ha portato Alessio a decidere di dedicare del tempo a se stesso, godendosi il resto dell’estate per riflettere su quello che sarà il suo futuro. Natascia, da parte sua, non ha ancora commentato la notizia. A decidere di partecipare a Temptation Island era stata proprio Natascia.

“Ho scritto io a Temptation Island perché all’inizio Alessio era l’uomo perfetto, poi ha cominciato a diventare molto giudicante nei miei confronti. Vorrei che lui vedesse che non faccio nulla di male nell’essere me stessa”, aveva spiegato nel video di presentazione. Problemi che, purtroppo, la coppia non è riuscita a superare.

