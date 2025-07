Il momento più atteso della seconda puntata di Temptation Island 2025 si è concluso con un nulla di fatto ma con la premessa che, nelle prossime puntate, qualcosa accadrà davvero. Parliamo del fatidico incontro tra Sonia M. e Alessio, che nella prima puntata si sono lasciati senza alcun confronto perché lui lo ha rifiutato per ben due volte, preferendo lasciare il programma senza incontrarla. Alessio, però, ci ha ripensato e ha deciso di tornare sui suoi passi, così ha chiesto alla produzione di poter tornare e avere un confronto con Sonia.

Prima di scoprire la sua risposta, Alessio ha tenuto a spiegare le motivazioni per le quali non si è presentato al falò di confronto con Sonia M. quando è stata lei a chiederlo: “Non sono venuto perché ero emotivamente triste, scosso, non me lì preferivo avere con lei un confronto a mente fredda. È solo questo il motivo.”

Sonia M. rifiuta il falò di confronto con Alessio a Temptation Island 2025 (ma non è finita!)

Come da prassi, è Filippo Bisciglia a comunicare a Sonia M. la richiesta del suo fidanzato Alessio di incontrarla e avere con lei il fatidico confronto, ma la risposta della donna è un no secco: “Lui ha anteposto il suo egoismo alla mia persona, ora è lui che deve aspettare perché io non me la sento di incontrarlo”. Sonia ha dunque rifiutato di vederlo, lasciando comunque aperta una porta per il futuro, cosa che ha dato speranza ad Alessio.

“Da una parte mi fa piacere, – ha infatti replicato, quando Bisciglia gli ha comunicato la decisione di Sonia – perché la riflessione per me è importante, e se lo è anche per lei è qualcosa che mi fa anche ben sperare per il futuro. Io cerco sempre di prendere le decisioni a seguito di una riflessione, non è da me come ho reagito in quel momento, ho reagito d’istinto e ho sbagliato. Lei per me è una cosa grande”. Se Sonia potrà però rimanere nel villaggio, lui dovrà attendere in albergo fino a quando lei non sarà pronta ad incontrarlo. Questo significa che nelle prossime puntate il falò di confronto ci sarà.

