Alessio Tripi infiamma i social/ Primi problemi con Valentina Matteucci che…

La prima settimana del pupo Alessio Tripi è trascorsa tranquilla. Alessio sembra aver instaurato un buon rapporto con la secchiona Valentina Matteucci. Infatti, come mostra una clip, la ragazza sta cercando di insegnargli delle nozioni matematiche e storiche con pazienza e determinazione. Il ragazzo invece sembra più interessato a seguire la dieta e ad allenarsi; infatti, fa coppia fissa con Francesco Chiofalo e Denis Dosio, altri due pupi. Nel corso della diretta, Alessio e Valentina partecipano alla terza manche dello Zucca Quiz contro il trio Alessandro De Meo, Asia Valente ed Emy Buono. Barbara D’Urso comincia con Alessio e gli mostra un’immagine. Il pupo, sconsolato, sostiene di aver studiato all’agrario e di non avere idea di chi sia la persona in video. La conduttrice cerca di aiutarlo, dandogli diversi suggerimenti, ma nulla, il pupo non riesce a indovinare e guadagna un unico punto. Nel corso della seconda puntata de La pupa e il secchione show, lui e la compagna di gioco risultano essere tra i più votati e rischiano di finire al Bagno di Cultura. I due ricevono la nomination da: Alessandro De Meo, Asia Valente ed Emy Buono e dalla coppia Laura Comaschi e Orlando Puoti.

Alessio e Valentina invece votano Comaschi e Puoti per strategia di gioco e, proprio con quest’ultimi, si sfidano per sapere chi parteciperà alla sfida finale. A questo punto interviene Barbara D’Urso per dare la parola ai giudici: saranno loro a decidere chi andrà a fronteggiare la coppia Flavia Vento e Aristide Malnati al Bagno di Cultura. Antonella Elia si dice dispiaciuta perché le piacciono ambo le coppie, tuttavia dà il suo voto ad Alessio e Valentina, mentre Soleil Sorge e Federico Fashion Style nominano Laura e Osvaldo. Alessio Tripi e Valentina Matteucci sono quindi salvi e tornano al loro posto, contenti di continuare il gioco.

Alessio Tripi ha già mandato in visibilio il pubblico femminile de “La Pupa e il Secchione”. Alessio è operaio in una ditta di pelli e come seconda attività svolge quello di body builder. Nella clip di presentazione della prima puntata, parlando di sé ha dichiarato: “Sono bello, sono bellissimo. Fisico scolpito, occhi azzurri, manca un po’ di intelligenza, ma fa niente!”. Ha raccontato che quando interagisce con le donne, a loro non interessa la sua cultura. Inoltre ha detto che di una donna nota subito le curve e il viso. Riguardo la vita sentimentale, Alessio ha confidato che la lista è davvero lunga: “Quando ho a che fare con una donna non interessa se ho letto libri. Quante ragazze ho avuto? Lunga la lista”. Alessio Tripi entra nel programma e si “sfida” con Francesco Chiofalo per scegliere la secchiona, finisce in coppia con Valentina Matteucci. La ragazza sembra avere un buon feeling con Alessio. Alessio Tripi tiene moltissimo alla sua forma fisica e sui suoi social non manca di farsi vedere spesso a torso nudo.

