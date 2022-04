Alessio Tripi, La Pupa e il Secchione Show/ Sempre più intesa tra lui e Valentina?

Alessio Tripi è un pupo de La Pupa e il Secchione Show. Originario di Firenze il concorrente è nato nel 1995 e fin da subito si è fatto notare per la sua simpatia e autoironia. Nel corso del programma è riuscito a mettersi in mostra non solo per la sua bellezza ma anche per aver messo l’impegno nello studio.

Il concorrente non aveva mai, prima di questo momento, partecipato ad un programma televisivo e in pochissimo tempo ha conquistato il favore di tutto il pubblico da casa che sui social elogia il suo carattere e la sua voglia di mettersi in gioco.

Alessio Tripi/ È lui il prototipo del "Pupo"? Protagonista a La pupa e il Secchione

Alessio Tripi spopola a La Pupa e il Secchione Show

Non si sa molto di Alessio Tripi se non che una delle sue più grandi passioni è la palestra e lo dimostra con un fisico statuario dovuto ad anni di allenamento e alimentazione. Prima di partecipare al programma il concorrente de La Pupa e il Secchione Show ha lavorato in una ditta specializzata di pellami parallelamente alla sua attività da body builder di cui è campione della federazione italiana.

Alessio Tripi infiamma i social/ Primi problemi con Valentina Matteucci che…

All’interno dello show condotto da Barbara D’Urso il ragazzo è in coppia con la secchiona Valentina Matteucci con cui all’inizio della sua avventura ha avuto qualche problema ad andare d’accordo per la sua voglia di dedicarsi alla palestra piuttosto che allo studio, mentre adesso sembrano aver trovato una buona intesa, sancita anche con un bacio sulla guancia, che potrebbe portare la coppia a spopolare all’interno del programma.

LEGGI ANCHE:

Alessio Tripi choc rivela "Mi manca l'intelligenza"/ "Quando ho a che fare con una ragazza…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA