Alessio Tucci, 19 anni da compiere, avrebbe ucciso brutalmente Martina Carbonaro, sua ex fidanzata di appena 14 anni, colpendola con una pietra per poi abbandonare il corpo in un edificio vicino allo stadio di Afragola. Il cadavere è stato ritrovato dopo ore di ricerche. La minorenne risultava infatti scomparsa dal 26 maggio scorso, da quando avrebbe incontrato per l’ultima volta il ragazzo oggi reo confesso del delitto.

Alessio Tucci sarebbe crollato davanti agli inquirenti e avrebbe detto di aver agito perché lei lo aveva lasciato e non voleva più riallacciare il rapporto. L’ultimo incontro si sarebbe tradotto in una feroce aggressione ai danni della ragazzina, assassinata e nascosta in un armadio dove sarebbero state rinvenute le impronte dell’indagato.

Alessio Tucci, chi è il giovane reo confesso del delitto di Martina Carbonaro

Ha 18 anni Alessio Tucci, è del posto e, riporta ANSA, farebbe il muratore. Nelle ore concitate della scomparsa della sua ex fidanzatina Martina Carbonaro, avrebbe tentato di depistare fingendosi preoccupato e partecipando alle ricerche insieme alla famiglia della vittima.

Fingeva di volerla ritrovare, come ha sottolineato la madre della 14enne, Enza Cossentino, invece avrebbe saputo perfettamente dov’era e che mai sarebbe tornata a casa sana e salva. Alessio Tucci, il cui profilo appare simile a quello di tantissimi altri giovani della sua età, avrebbe reso una confessione piena agli investigatori in sede di interrogatorio sostenendo di aver ucciso la minorenne per il suo rifiuto a tornare insieme. Una relazione, la loro, durata circa 2 anni e finita proprio per volere della ragazza che, ha sottolineato la mamma, già in passato avrebbe subito maltrattamenti da parte dell’ex fidanzato.

